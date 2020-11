Beatrice Rancea s-a infectat cu Covid-19. Cum se simte managerul Operei din Iași

Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Române din Iași

Beatrice Rancea, managerul Operei Naționale Române din Iași, a fost diagnosticată cu COVID vineri, 6 noiembrie, în ziua cu peste 10.000 de cazuri noi de coronavirus înregistrate în România, de la debutul pandemiei.

In articol:

Regizoarea și-a făcut testul RT-PCR după ce mai mulți angajați ai Operei s-au infectat sau au intrat în carantină, după ce au luat contactul cu persoane infectate.

„Mi-am făcut testul în regim privat, să văd cum stau lucrurile, am fost ieri dimineață, a fost pozitiv. Am luat legătura cu medicul și voi sta două săptămâni în izolare acasă. Sunt bine, nu am niciun simptom. Nu știu dacă m-am infectat sau nu în operă. De luni se face o igienizare totală a instituției, DSP-ul a fost anunțat deja. Este mult mai sigur așa, vom igieniza complet instituția, dar așteptăm să vedem ce spune DSP-ul”, a declarat Beatrice Rancea pentru Libertatea.

Citeste si: Imagini cutremurătoare cu coada de dricuri de la morga Spitalului Judeţean Craiova. Printre cei decedaţi sunt şi pacienţi COVID. FOTO

Citeste si: Klaus Iohannis a anunțat că este nevoie de măsuri speciale pentru România: ”Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne proteja”

Citeste si: Vremea joacă ping-pong cu noi. Ce temperaturi vor fi în weekend - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Beatrice Rancea spune că a respectat toate măsurile de siguranță și nu știe de unde ar fi putut contracta noul virus. „Evident, nu am stat fără mască, nimeni nu a intrat în birou la mine fără mască, am avut întâlniri de maximum 15 minute și la toate cu geamurile deschise în permanență, păstrând inclusiv distanțarea socială. Evident că și spectacolul de Tosca de săptămâna trecută a fost realizat în condiții de maximă siguranță”, a explicat Beatrice Rancea.

România a depășit 10.000 de cazuri zilnice

România a depășit vineri, 6 noiembrie, pragul de 10.000 de infectări cu Covid, înregistrate într-un interval de 24 de ore. Autoritățile au raportat 10.260 de cazuri noi. Alți 123 de români au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 1001 pacienți COVID. Până astăzi, 6 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.

În intervalul 05.11.2020 (10:00) -06.11.2020 (10:00) au fost raportate 123 decese (69 bărbați și 54 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 36 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 35 decese la categoria de peste 80 de ani.

119 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Până astăzi, 7.663 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS -CoV-2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.133. Dintre acestea, 1.001 sunt internate la ATI.

SURSE: Libertatea