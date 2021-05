Bebe Cotimanis a aflat în direct că Ion Dichiseanu a murit. Actorul a izbucnit în lacrimi: "Mi-a plecat un prieten bun"

In articol:

Vestea că Ion Dichiseanu s-a stins din viață a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Era unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră, de-a lungul timpului reușind să aducă zâmbetul pe chipul a mii de oameni. Extrem de multe persoane din mediul online au adus un ultim omagiu marelui artist.

Bebe Cotimanis, în lacrimi după moartea actorului Ion Dichiseanu

Bebe Cotimanis, însă, era prezent într-o emisiunie de televiziune, în momentul în care a aflat că prietenul lui a trecut în neființă. Cu ochii în lacrimi și extrem de șocat de cele auzite, actorul nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit. A transmis un ultim mesaj pentru cel care i-a fost prieten o viață întreg.

„ Dichi, dragule, ai fost și ești un lord. Îți mulțumesc pentru tot ce ai însemnat pentru familia ta, pentru copil, pentru viața noastră, pentru filmul și teatrul românesc. Să ai drum în lumină, prietene, tu ești obișnuit cu lumina, ai stat în lumina refectoarelor. Mi-a plecat un prieten bun. Dichi este un domn și știu că ne aude. Sunt mândru că am jucat împreună atât cât am jucat. Pe scena de la Nottara. Îmi pare rău că nu am apucat să te mai invit într-un spectacol al vieții tale, pe scena de la Nottara’, a spus Bebe Cotimanis, cu ochii în lacrimi.

Cei doi artiști nu erau doar colegi de breaslă, ci și prieteni extrem de buni. Au împărțit și bune și rele de-a lungul timpului și, cu drag, omul de televiziune își aduce aminte de clipele petrecute împreună.

„ Eram la Timișoara. Pe scena Naționalului. Și mirosea a plescavița așa că, după spectacol, restaurantele erau deschise până la 12 noaptea, am mers să mâncăm. Niște fete care erau în fața restaurantului ne-au cerut să facem câteva poze. Când am terminat de mâncat a venit una dintre fete și ne-a invitat la club ‘

„ Am zis: « Eu merg, dar îl luați și pe domnul Dichiseanu ». Și ne-am urcat într-un taxi. Îl întreb pe Dichi: « De când nu ai mai fost într-un club?» Zice: « Eu nu prea am mers ». Am ajuns într-o discotecă și până la 6 dimineața ne-am îmbătat cu șampanie cu fire de aur’, a spus actorul.