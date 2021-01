Bebeluș abuzat de propria mamă! Cum s-a „scuzat” bărbatul care a plătit-o pe femeie să-și umilească copilul: „Căutam...”

ian 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Detalii halucinante ies la iveală din cazul care a oripilat Elveția și România. Femeia care și-a abuzat bebelușul, în vârstă de doar câteva luni, și a transmit totul online, la cererea unui bărbat de origine elvețiană, a fost condmanată la 6 ani și jumătate de

închisoare. În schimb, tânărul a primit o pedeapsă de nouă ani. Iată cum și-a argumentat acesta oribila faptă.

Un an micuțul a fost supus acesto orori.[Sursa foto: PixaBay]

Femeia și-a abuzat bebelușul în vârstă de doar o lună

De 25 de ori și-a abuzat femeia nou-născut ul. Abuzurile au durat aproximativ un an de zile, timp în care micuțul a fost torturat chiar de câtre femeia care i-a dat viață și care ar fi trebuit să-ș ocrotească și protejeze. Totul ar fi fost „comandat” de un elvețian, care o plătea pe femeie să întrețină relații de natură sexuală cu propriul bebeluș, să le înregistreze, iar mai apoi să-i trimită imaginile lui.

Cum s-a „scuzat” elvețianul în fața autorităților

Bărbatul ar mai fi încercat să convingă și alte femei să facă același lucru, însă acestea au refuzat, iar elevțianul a continuat, timp de circa un an, să primească imagini de la româncă.

Aceștia țineau legătura prin platforma Skype.

Bărbatul a căutat scuze în țata instanței de judecată.[Sursa foto: PixaBay]

Bărbatul a încercat să-i convingă pe magistrați că suferă de anumite afecțiuni ce i-ar întuneca judecata, pentru a primi o pedeapsă mai mică. Se pare că se despărțise recent de iubita lui și avea nevoie „să-şi elibereze tensiunea sexuală”.

„Nu am nicio atracţie pentru asta. Căutam dominaţia asupra persoanei, limitelor sale. Privind în urmă, este oribil. Acest micuţ va creşte fără mama lui. L-am distrus! Va trebui să se reconstruiască. I-am furat inocenţa. Am şi eu un băieţel. Mi-e ruşine. Sunt supărat pe mine. Nu am nicio scuză valabilă. Nu voi putea niciodată să mă iert pentru ceea ce am făcut!”, a spus bărbatul în fața instanței de judecată.

Cei doi au de stat acum în închisoare

Deși a încercat să înduplece autoritățiele, elevțianul n-a reușit și este considerat vinovat. Pentru faptele lui a primit nouă ani de închisoare . Românca a fost decăzută din drepturile părintești și acum ispășește o pedeapsă de 6 ani și jumătate.

„Îşi recunoaşte înclinaţiile sadomasochiste, dar se străduieşte să o explice. El îşi neagă înclinaţiile pedofile. Nu există nicio îndoială cu privire la sadismul său sexual”,a declarat preşedintele Curţii, Daniel Stoll.