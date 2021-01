Bebelușul abandonat într-o pungă, în Capitală, chiar înainte de Crăciun, a supraviețuit și este pregătit pentru adopție: „Este bine, a luat în greutate!” Ce nume i-au pus medicii

Vești bune pentru bebelușul abandonat de mama lui într-o pungă, pe o stradă din București.

In articol:

Bebelușul care a fost abandonat de mama lui, într-o pungă, chiar înainte de Crăciun, în fața unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei, a supraviețuit experienței traumatizante și este gata de adopție.

Copilul se află internat la secția „Nou-născuți” a Spitalului Clinic de Urgență „Marie Curie” din București, iar starea lui de sănătate s-a îmbunătățit considerabil. Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI „Nou-născuți” a declarat pentru Gândul.ro că micuțul a luat în greutate și nu mai este conectat la aparate.

Medicul mărturisește că încă așteaptă ca tatăl copilului să apară, iar în caz contrar, sunt deja 15 familii care ar dori să îl adopte.

„Băiețelul este bine, a luat în greutate de la 1,380 kg la 1,620 kg, și nu mai este pe aparatură. E un băiețel zdravăn, a rezistat. Acum avem 15 familii care sunt pretendente la adopția lui. Noi așteptam să apară tatăl, să vrea să îl vadă, dar nu a apărut încă”, spune medicul Cătălin Cîrstoveanu, pentru sursa citată.

Bebelușul a primit și două prenume în spital. Primul este Cristian, pentru că a venit pe lume în apropierea Crăciunului, și Ștefan, după medicul de gardă care i-a oferit primul ajutor atunci când a fost adus la spital.

Cine este mama bebelușului

Femeia care și-a abandonat bebelușul la câteva minute după ce l-a născut se numește Cristina și este mama a altor trei copii. Tânăra de 27 de ani a crescut la un orfelinat, iar apoi s-a mutat cu chirie în Capitală. Ea locuiește la doar câțiva metri distanță de locul unde și-a părăsit bebelușul, într-o pungă.

Polițiștii au identificat-o rapid pe mama copilului și a fost dusă la audieri. Cristina a fost plasată ulterior sub control judiciar. „În urma cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei, a fost identificată şi depistată şi condusă la audieri o femeie de 27 de ani, din Bucureşti”, a anunțat Poliția Capitalei.

Tânăra se afla la chiar la locul de muncă atunci când a fost găsită de oamenii legii. „Spunea că nu e însărcinată. Am auzit că a mers la serviciu şi că se purta normal”, spunea unul dintre vecinii săi.

Cea care a găsit bebelușul abandonat în fața blocului a spus că o cunoștea pe Cristina doar din vedere. „O cunosc așa, din vedere, odată ce stăm aici aproape, bloc lângă bloc. Știu că stă cu chirie am înțeles. Am înțeles că mai are trei copii dați în plasament. Pe al patrulea l-am găsit eu. Am auzit că era la serviciu, dar nu știu cum s-a dus la serviciu. Nu îi era rău? Înseamnă că s-a simțit bine”, a declarat o vecină a femeii pentru stirileprotv.ro.

SURSE: Gândul.ro