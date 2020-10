Bebino a răbufnit! Vrea să își demonstreze nevinovăția! Ce a declarat liderul grupării Sportivilor din arestul la domiciliu: "Nu înseamnă că sunt interlop..."

Bebino

Marius Emil Alecu, cunoscut și sub numele de Bebino, este la momentul actual arestat la domiciliu, însă se pare că bărbatul nu este de acord cu decizia judecătorească. În plus, se pare că acesta susține că nu a fost lăsat să facă recuperarea corespunzătoare în urma intervențiilor chirurgicale.

Bebino, nemulțumit de pedeapsa primită

În data de 9 ianuarie, Bebino a fost implicat într-un scandal de zile mari! Bărbatul s-a bătut cu Cezar Petcu, cunoscut și sub numele de Joe, care este un cunoscut interlop din Colentina. Totodată, el a fost atacat cu bâte și săbii, iar liderul grupării Sportivilor a fost tăiat pe tot corpul și și-a pierdut și două degete de la o mână. Acesta a fost acuzat de tentativă de omor, dar urmează să fie acuzat într-un dosar nou. El se află la momentul actual în arest la domiciliu și totodată, se pare că acesta se consideră nevinovat.

“Domnul procuror Dragoș Nestor a făcut rechizitoriul cum a vrut el. De exemplu, a spus că am fost două grupuri. Dacă un grup este format din două persoane și nu din trei cum este scris în lege, atunci dumnealui are dreptate. Din cei zece care m-au tăiat, s-au predat doar doi. Unul e martor în dosarul meu. Pe încă unul l-am văzut pe Facebook, făcea un live, iar pe un altul l-au arestat că l-a omorât pe Emi Pian. Este vorba de Richard Emanuel Gheorghe, nepotul lui Napi”, ne-a declarat Marius Alecu.

Marius Emil Alecu

De asemenea, Marius Alecu mai declară faptul că este deranjat de faptul că nu a fost lăsat să își facă recuprerările în urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o.

“M-am operat de două ori la deget, la mână… Nu au avut, însă, succes. După ultima operație pe care am făcut-o la un doctor în care am avut bază, trebuia să fac recuperare. Și nu mi-au dat voie să mă duc. Și din cauza asta mi s-a rupt din nou tendonul. Eu, practic, sunt de zece luni izolat aici”, ne-a precizat liderul grupării Sportivilor.

"Am cerut să fac testul poligraf"

În plus, Bebino mai susține că a cerut să i se facă testul poligraf, pentru a-și demonstra nevinovăția, însă i-a fost refuzată cererea.

“Am cerut să fac testul poligraf pentru a-mi demonstra nevinovăția, și Tribunalul București și Curtea de Apel mi-au respins cererea. Am cerut și ca cei trei care sunt în dosarul meu să facă testul poligraf, dar mi s-a respins și cererea asta. Din ce văd eu, totul este cusut cu ață albă, sistemul îi favorizează pe cei care m-au tăiat. Acum că sunt eu sportiv și că am 1.95 metri și că am 150 de kilograme nu înseamnă că sunt interlop. Sunt un bun sportiv, toată viața mea am făcut sport, am un copil, sunt căsătorit, am un joc, muncesc de la 18 ani, nu sunt vagabont”, a spus liderul grupării Sportivilor.

