Gigi Becali [Sursa foto: Facebook]

Valeriu Rachită, fostul triplu campion care a câștigat titlurile jucând pentru Steaua, a făcut declarații dure la adresa lui Becali, în urma meciului terminat cu un scor usturător pentru roș-albaștrii: Poli Iași a câștigat cu 5 la 2!

„Este deranjant să te bată la 3 goluri diferență o echipă ca Poli Iași, care nu a început foarte bine campionatul. FCSB a fost dominată .A primit 5 goluri într-un singur meci, deși la început se gândea că va câștiga campionatul la pas.

N-au reușit să gestioneze criza COVID-19 și au ajuns să primească 3 goluri de la Andrei Cristea, un jucător cu o vârstă remarcabilă. Eu spun că e vina clubului pentru numărul mare de infectați, au avut un caz, două, și nu au reușit să controleze situația”, a declarat Valeriu Răchită, pentru GSP.

Valeriu Rachită îi recomandă lui Becali să se retragă

Pentru că în minutul 28 al partidei Gigi Becali a făcut nici mai mult, nici mai puțin de 4 schimburi, Valeriu Rachită comentează faptul că managementul echipei este „defectuos”.

„Sunt convins că Toni Petrea le-a făcut (n.r. râde). Puneți dumneavoastră ghilimelele de rigoare. Tot ceea ce se întâmplă este rezultatul managementului defectuos din ultimii ani. Comandantul suprem știe fotbal, medicină, religie, tot. Nu mai vreau să am contre cu el, am văzut că s-a retras din viața publică, dar ar fi bine să se retragă și din viața tehnică a echipei. Eu cred că la un moment dat Reghecampf va veni din nou la FCSB, ținând cont că staff-ul lui e deja acolo. La ce bilanț financiar are clubul în acest moment, nu anticipez noi transferuri. Nu vor mai veni jucători de valoare în următoarea perioadă. Eu cred că la un moment dat Reghecampf va veni din nou la FCSB, ținând cont că staff-ul lui e deja acolo. La ce bilanț financiar are clubul în acest moment, nu anticipez noi transferuri. Nu vor mai veni jucători de valoare în următoarea perioadă”, a continuat Rachită, pentru sursa citată.

Sursa: GSP