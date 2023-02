Bella Santiago face nuntă în România fără familia din Fillipine. Evenimentul cu sute de invitați va combina tradițiile celor două țări: „Nu e cu dar pe masă”

In articol:

De când a venit în România, viața Bellei Santiago s-a schimbat radical. Și-a întâlnit marea dragoste, este femeie de afaceri, o artistă iubită și în curând își va vedea visul cu ochii.

Peste doar câteva luni, cântăreața va îmbrăca rochia de mireasă, căci se mărită cu alesul inimii sale, motiv pentru care acum este în febra pregătirilor.

Bella Santiago, pregătită să îmbrace rochia de mireasă

Aproape totul este pus la punct, însă mai sunt mici detalii de stabilit. Dar cel mai important este faptul că bruneta deja și-a ales rochiile de mireasă, căci da, va îmbrăca două ținute albe, una la biserică, și una la restaurant.

Știe deja și cine va întreține atmosfera, dar și ce se va mânca, invitații putând să aleagă între preparatele românești și cele filipineze.

Iar în rest, mai spune viitoarea mireasă, își dorește ca la nunta ei toată lumea să se distreze la cote maxime.

„Nu se mai amână nunta, la cât am așteptat. Pe 26 mai avem nunta. O să am două rochii, o să am o rochie la biserică mai cumințică și la locație o să dansez…distracție. Vreau să mă distrez la nunta mea. Adi Cristescu o să cânte la nuntă, o să fie și grecească Nikolaos Papadopoulos și un DJ. Dacă o să vor să cânte (n.r. invitații), scena e liberă. Vreau aperitiv cald, nu rece, că nu-mi place mâncarea rece. Am găsit deja locație și am vorbit de aperitive calde, că nu voiam ca la nunțile la care mergeam. Eu personal nu mănânc rece și nu îmi place mâncarea rece și vrem să punem și un colț cu mâncare filipineză”, a spus Bella Santiago, la un post de televiziune.

Cât despre tradițiile evenimentului, artista spune că unele se vor respecta, ba chiar, vor ține seama și de cele din țara ei. Însă sunt și câteva lucruri, precum este furatul miresei, de la care se vor abate.

”Nu vreau să mă fure nimeni. La dansul mirilor, la noi, dansează la mijloc și toată lumea îi pune bani pe rochie și la noi mireasa cântă. Am auzit că în România se spune că nu e bine să cânte mireasa la nuntă… La noi nu e cu dar pe masă, aduci mobilier”, a mai spus cântăreața.

Iar în ceea ce îi privește pe cei care le vor fi alături în cea mai importantă zi, ei bine, aceștia sunt mulți la număr. În jur de 200 de invitați ar avea la nuntă, printre care, din păcate, din cauza distanței și a vârstei, nu se numără și mama sa, acum ajunsă la 68 de ani.

Dar, Bella nu va fi singură, ci va avea aproape două verișoare din familia sa, care vin de peste hotare pentru a-i celebra nunta.

”Am făcut o listă de invitați și cam 200 maxim. O să vină verișoara mea din Spania și din Roma și cam atât. Nu vine nimeni din Filipine, că este foarte departe”, a mai spus viitoarea mireasă.