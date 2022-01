Bella Santiago îi face să plângă pe jurații de la “Bravo, ai stil! Celebrities”. Povestea de viață a concurentei îi impresionează pe aceștia, în Gala de mâine seară a show-ului

Gala de sâmbătă seară a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzată de la 20:00, la Kanal D este presărată cu momente unice, emoțiile transmise de concurentele aspirante la titlul de Cea mai stilată celebritate din România pun stăpânire pe jurați. Semnificativ în acest sens este momentul artistic propus pe scenă de Bella Santiago, care îi cucerește pe cei prezenți cu vocea sa, dar și cu povestea de viață halucinantă.

Momentul artistic pus în scenă de Bella Santiago în Gala de mâine seară a zdruncinat inimile tuturor. Bărbatul

care a fost prima iubire a concurentei, a părăsit-o imediat după nasterea copilului lor. Suferința artistei a fost uriașă, iar Bella s-a văzut nevoită să meargă mai departe și să își crească singură fiica.

“ M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armata, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună, așa am avut o relație de un an, timp în care am ramas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou, la război, în Afganistan și mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an și nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă… A fost foarte, foarte greu…”, povestește Bella Santiago.

Durerea și mai mare a sufletului său era ca altcineva să îi accepte copilul pe care îl avea cu un alt bărbat, ceea ce s-a și întâmplat, în acest moment Bella trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

În ciuda tututor obstacolelor, cu o viață demnă de un scenariu de film, a găsit puterea să strălucească și să meargă mai departe cu optimism și cu zâmbetul pe buze.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

“Sunt foarte fericită că am cunoscut un băiat care ne-a acceptat pe amandoua… Îl iubesc foarte mult pe Nicu (n.red. soțul ei, Nicolae Ionuț Grigore)”, spune Bella.

Apariția și povestea Bellei au fost ca un pumnal în inimă pentru jurați, Tibi Clenci se declară devastat de drama concurentei.

“Mă durea sufletul! Mă rugam la Dumnezeu să îmi spui că nu e adevărat!”, spune emoționat Tibi Clenci.

Ce vor avea de spus ceilalți jurați referitor la povestea de viață impresionantă a Bellei Santiago, dar și a ținutei vestimentare pe care o va purta, veți putea afla urmărind Gala de sâmbătă seară a how-ului “Bravo,

Distribuie pe:







Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

ai stil! Celebritiee”, difuzată de la 20:00, la Kanal D!