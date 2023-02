Bella Santiago, mărturii sincere despre surprizele romantice făcute de soțul ei! Mulți nu știau asta despre relația lor: "Se întâmplă tot timpul" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele sezonului 7 "Bravo, ai stil". Aceasta a cunoscut celebritatea prin câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete. Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește.

Bella Santiago, secrete din culisele căsniciei

Artista s-a făcut extrem de plăcută la public, prin personalitatea ei veselă și aparițiile mereu spectaculoase.

Suntem în luna iubirii, iar vedetele se bucură de momente speciale alături de partenerii lor. Contactată de WOWbiz, Bella Santiago a povestit și ea câte ceva despre relația cu soțul ei. Surprizele sunt la ordinea zilei.

"Multe a făcut pentru mine. El îmi face mereu surprize și nu aș putea să numesc una, mi-a făcut foarte multe surprize. Tot timpul se întâmplă asta, e romantic.", a declarat Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai important într-o relație este ca înainte de parteneri de cuplu, să fie prieteni. Asta se întâmplă și în căsnicia Bellei. Adoră să își petreacă timpul cu soțul ei și să se distreze împreună.

"Suntem împreună mereu, facem totul împreună. N-ai cum să enumeri ceva anume. Noi suntem foarte apropiați, nu doar ca un cuplu, ci ca prieteni. Mereu râdem împreună, facem chestii împreună. Nu ne săturăm unul de altul.", a mărturisit Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a învățat Bella Santiago limba română?

Bella a avut contact de mic copil cu limba română. Se pare că, în Filipine, o parte din prietenii ei erau români, care au făcut-o să se îndrăgostească de țara noastră. Iată cum a ajuns Bella Santiago să numească România "acasă". Vedeta ne-a povestit și care a fost primul cuvânt învățat în limba română și cum a reușit să învețe expresiile noastre.

"Primul cuvânt pe care l-am învățat în limba română a fost te iubesc. În general, limba română este foarte ciudată pentru mine, dar mi-a plăcut foarte mult și de aceea am vrut să învăț limba română. Când eram în Taiwan, am avut mulți prieteni care sunt din România și vorbeau în fața mea, eu nici nu știam limba. I-am întrebat ce limbă vorbesc și au zis că e românește, că și ei sunt din România. Mi s-a părut foarte drăguță limba. Am zis că vreau să învăț și eu. Nu m-am gândit că o să ajung în România. Am învățat acolo cum să vorbești românește și puțin câte puțin am ajuns în România. Când am ajuns nu știam perfect limba, nici acum nu știu.", a spus Bella Santiago, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

