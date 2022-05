Bella Santiago, poveste cutremurătoare! Artista a avut o copilărie măcinată de greutăți! "Dormeam pe pat făcut din cărți" | EXCLUSIV

In articol:

Bella Santiago este una dintre finalistele sezonului 7 "Bravo, ai stil". Aceasta a cunoscut celebritatea prin câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete. Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește.

Bella Santiago, copilărie în sărăcie

Artista s-a făcut extrem de plăcută la public, prin personalitatea ei veselă și aparițiile mereu spectaculoase.

Acum este un artist de excepție, însă în copilărie a făcut multe sacrificii pentru părinții ei. Bella Santiago nu a vorbit prea des despre trecutul ei, însă povestea este cu adevărat impresionantă. Invitată în cadrul podcastului "Roxana te dezbracă de secrete", moderat de Roxana Nemeș și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews, cântăreața a făcut declarații uimitoare despre vremea pe când era doar un copil.

"Nu am avut o copilărie ușoară. Dormeam pe pat făcut din cărți.(...) Când eram mică nu aveam casă, iar când am început să muncesc, am strâns bani pentru mama ca să-i cumpăr casă, haine, mâncare. Tot timpul am muncit pentru mama mea. Când eram mai mică, la vârsta de un an, tatăl meu a murit și mama mea a rămas singură. Ea apreciază tot ce fac pentru ea, dar nu arată, nu spune. În fiecare lună îi trimit bani, pentru că are nevoie. Ea nu muncește, e foarte bolnavă, are probleme cu spatele.", a mărturisit Bella Santiago.

Bella Santiago, adevărul despre tatăl natural al fiicei ei

Bella are un soț minunat, pe care îl iubește enorm, însă nu el este și tatăl biologic al fiicei ei. Artista nu s-a ferit și a povestit și cum se înțeleg cei doi, dar a specificat și motivul pentru care nu deschide aproape delco subiectul despre fostul ei partener de viață.

"Prefer să nu mai vorbesc despre tatăl fetiței, pentru că copilul meu este la școală, vorbește foarte bine românește și nu vreau să vorbească colegii ei despre asta. Mai bine este un subiect încheiat.(...) Soțul și fiica mea au o relație foarte bună. Chiar am avut emoții că nu o să se înțeleagă, dar se înțeleg foarte bine. Nu am avut probleme.", a declarat Bella Santiago, în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".