Beneficiile consumului zilnic de fructe.

Acest obicei sănătos te poate ajuta să previi anumite boli.

În dieta alimentară a fiecăruia, indiferent de sezon, fructele nu trebuie să lipsească din alimentație, deoarece ele contribuie la reintegrarea tuturor nutrienților pierduți.

Iată care sunt beneficiile consumului zilnic de fructe:

Hidratare

Fructele facilitează reasimilarea lichidelor eliminate prin transpirație din cauza temperaturilor ridicate. Aparte vitaminele, mineralele și fibrele, au fost și vor rămâne în orice regim alimentar o importantă sursă de apă. Iar apa e tocmai cea care:

Favorizează transportul nutrienților;

Contribuie la echilibrul hidric;

Intervine în reglarea temperaturii corporale.

Detoxifiere

Consumate corect, au o valoare considerabilă și în detoxifiere. Pulpa, bogată în apă și fibre solubile:

Dă o mână de ajutor proceselor digestive;

Ajută la reglarea tranzitului intestinal;

Sprijină funcția renală, facilitând eliminarea reziduurilor.

Prevenirea bolilor

Micronutrienții prezenți într-o porție de fructe ajută la echilibrarea alimentației, dar și la prevenirea unor maladii.

Vitaminele, de exemplu, sunt indispensabile la orice vârstă;

Își pun amprenta asupra proceselor de creștere;

Au un cuvânt de spus în funcționarea celulară;

Influențează asimilarea glucidelor și a grăsimilor.

Beneficiile consumului zilnic de fructe. Vezi ce boli poți preveni dacă introduci fructele în dieta ta [Sursa foto: PixaBay]

Care sunt fructele care te ajută să îți menții starea de sănătate?

Dacă ești preocupat de starea ta de sănătate sau de felul cum arăți, află că fructele sunt cele care contribuie la menținerea sănătății și te pot ajuta să te menții în formă.

Căpșunile sunt cele care ajută la menținerea tinereții, cireșele te ajută să îți păstrezi calmul pe toată perioada zilei, bananele sunt cele care îți oferă energia de care ai nevoie, iar strugurii relaxează vasele de sânge.

De asemenea, ananasul ajută la durerile articulare, pepenele te ajută să pierzi în greutate, iar merele sunt cele care luptă cu infecțiile din organismul tău.

Ce boli sunt prevenite de consumul de fructe?

Fructele care previn afecțiunile îți ajută corpul fără a fi nevoit să apelezi la medicamente.

Afinele ar trebui sa fie pe acea lista, in special ca au atâtea beneficii neașteptate. Previn bolile canceroase, kilogramele in plus si ajuta digestia! Iar asta nu este tot, sunt sărace in calorii, așa ca sunt ideale în diete, iar cei mici ar trebui să le consume mai des.

Papaya te va ajuta să diminuezi efectele sindromului premenstrual. Așa ca, daca și tu ești una dintre femeile care se confrunta cu astfel de probleme, ar fi bine sa consumi papaya in special atunci. Prunele, în afară de faptul că sunt unele dintre cele mai gustoase fructe și se pot mânca atât crude cât și uscate, sunt și pline de vitamine.

Persoanele care suferă de colon iritabil și nu pot ține cură, pot mânca 5-10 prune dimineața pe stomacul gol sau le pot consuma cu 30 de minute înainte de masă.

În cazul în care nu știai deja câte beneficii pot avea fructele și bolile pe care le previn, încearcă să îți introduci în alimentație gustări bazate pe fructele preferate, care să te ajute să îți iei nutrienții de care ai nevoie.

Surse- sanatateafemeilor.ro, antena3.ro