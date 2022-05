Beneficiile pe care le ofera cosmeticele profesionale pentru ingrijirea parului

In articol:

Dupa fiecare vizita la salon parul tau arata impecabil.

O ingrijire potrivita pentru tipul tau de par

Insa acum poti obtine aceleasi rezultate si acasa, folosind produse cosmetice profesionale. Inlocuieste samponul clasic si balsamul cel vechi cu o gamă profesională de cosmetice, pentru a vedea diferenta. Iar daca nu ai incercat pana acum niciun balsam sau nicio masca de par profesionala, iata cateva avantaje ale acestor cosmetice folosite in orice salon.

Ai parul ondulat, vopsit, extrem de uscat sau deteriorat? Pentru orice tip de par exista acum o multime de produse cosmetice profesionale, care te pot ajuta sa redobandesti stralucirea podoabei tale capilare. De multe ori nu este indeajuns sa folosesti un sampon clasic pentru parul ondulat, care necesita anumite tratamente, care sa ii ofere mai multa elasticitate. Iar acelasi lucru este valabil si in cazul parului deteriorat, pentru care este nevoie sa folosesti diferite masti de hidratare din categoria cosmeticelor profesionale.

Calitatea produselor

Atunci cand alegi produsele pentru par din supermarket, ai tendinta de a opta pentru produse la oferta, care vin in recipiente mai mari si care au un pret redus.

Acest lucru te poate determina sa economisesti bani, alegand un produs care nu este potrivit pentru parul tau.

In schimb, produsele profesionale au in componenta lor agenti activi puternici, ingrediente de calitate si o concentratie mai mare, asa ca te vor ajuta sa obtii efectele mult dorite pentru o perioada indelungata de timp.

Un alt avantaj privind calitatea produselor profesionale este reprezentat de faptul ca acestea nu contin ingrediente nocive. Majoritatea produselor sunt create pe baza unor formule speciale, pentru persoanele care au anumite sensibilitati sau care sunt predispuse la alergii. In schimb, multe persoane care au cumparat cosmetice in supermarketuri s-au confruntat cu diferite probleme ulterior: aparitia matretii, iritatii sau deteriorarea parului.

Pentru ca parul tau sa se bucure de un tratament corespunzator, alege produsele de ingrijire pentru par Fanola – o gama completa care cuprinde toate cosmeticele de care ai nevoie pentru a te bucura de o podoaba capilara sanatoasa.

Grija pentru mediul inconjurator

Pentru fabricarea produselor de duzina se folosesc in general cantitati extrem de mari de plastic, iar intregul proces poate dauna mediului, prin pierderile mari de energie si prin existenta deseurilor in exces. In schimb, pentru produsele profesionale se foloseste mai putin plastic, etichetele sunt realizate din surse reciclate, iar in componenta lor se gasesc ingrediente naturale, ecologice si durabile. Astfel, prin alegerea unui produs profesional vei reusi sa protejezi mediul, dar in acelasi timp, vei investi si in ingrijirea parului tau.

Sunt folosite si in saloanele de hairstyle

Probabil ca ai observat deja ca hairstylistii folosesc intotdeauna produse pe care nu le gasesti in hipermarketuri. Iar toate aceste produse ofera un plus de stralucire parului tau, mai mult volum si mai multa rezistenta. Asa ca te poti bucura de aceleasi rezultate ca la salon si la tine acasa, alegand cosmetice profesionale pentru par. De altfel, poti sa ceri chiar si o recomandare din partea hairstylistului, care stie foarte bine ce fel de sampon este mai potrivit pentru parul tau.

Investitii in cercetare

Toate marile branduri de cosmetice investesc sume enorme pentru cercetarile in laboratoare, pentru a obtine produse noi. Iar in spatele acestor produse se afla ore intregi de studiu si cunostiinte stiintifice, dar si experti de renume care isi aduc aportul in crearea unor formule noi, care sa te ajute sa iti ingrijesti parul corect.

Asadar, cosmeticele profesionale pentru par sunt ideale pentru tratamentele de ingrijire, oferind rezultate vizibile pe termen lung. Daca iti doresti un par lung si sanatos, care sa se bucure de volum si stralucire, poti incerca o serie de produse profesionale de calitate, potrivite nevoilor tale.