"Beni nu mai stă la noi acasă!" Iancu Sterp a dat vestea, după ce s-a trezit cu Poliția la ușă

Familia Sterp s-a confruntat cu probleme serioase în ultima vreme, după ce Poliția a ajuns să le bată la ușă. Frații lui Culiță au primit reclamații din partea mamei lui Beni, adolescentul pe pe care l-au luat să locuiască cu ei, din dorința de a-l ajuta.

Recent, Iancu a dezvăluit că Protecția Copilului s-a pronunțat în această situație și a decis ca băiatul să se întoarcă la părinții biologici.

Iancu Sterp: "Beni nu mai stă la noi acasă!"

Iancu Sterp a ținut să împărtășească cu cei care îl urmăresc faptul că Beni a trebuit să se întoarcă la adevărata lui familie, după ce mama lui a făcut plângere la Poliție împotriva familiei Sterp. Chiar dacă adolescentul era foarte bine îngrijit și nu își dorea să plece din casa celor care l-au ajutat timp de trei ani, se pare că Protecția Copilului a decis contrariul: "M-ați întrebat foarte mulți despre situația lui Beni și dacă mai stă la noi acasă. Beni nu mai stă la noi acasă, pentru că am avut ceva probleme cu Poliția și s-a întors la el acasă. Asta au hotărât cei de la Protecția Copilului, acum stă acasă la mama lui.

Au spus că are voie să vină la noi în weekend, dar doar cu hârtie scrisă. Acum stă la el acasă, nu mai stă cu noi. Asta a fost hotărârea luată, nu avem ce să facem. Este totul ok, vorbim cu el în fiecare zi, am vorbit și cu familia lui. S-au liniștit apele, chiar dacă el s-a mutat înapoi. O să vedem pe viitor ce se va mai întâmpla.", a povestit Iancu Sterp, în cadrul unui vlog postat pe canalul lui de Youtube.

Familia Sterp, acuzată că îl folosește pe Beni la activitățile din gospodărie

Potrivit declarațiilor familiei Sterp, Beni a plecat de acasă din cauza mediului în care trăia. Băiatul ar fi povestit că era agresat în casa în care locuia împreună cu mama lui și concubinul acesteia. Timp de trei ani, Iancu și frații lui au avut grijă ca adolescentului să nu îi lipsească nimic, oferindu-i un cămin și ajutor financiar, pentru a merge la școală și a avea o educație exemplară.

Recent, însă, mama lui Beni a depus plângere la Poliție, pe motiv că fiul ei este obligat de familia Sterp să muncească în gospodărie: "Vin astăzi din oraș cu mașina și când ajung la poartă, după cinci minute și Poliția în spatele meu, vine cu o foaie, un document cum că mama lui Beni ne-a dat la Poliție pe noi, pe familia Sterp, că îi încălcăm drepturile și alte acuzații. În cadrul plângerii se precizează următoarele aspecte: familia Sterp folosește minorul la diferite munci din gospodăria proprie (îngrijitorul oilor), postează filmulețe pe internet fără acordul mamei, aceasta declarând că familia Sterp a jignit-o în repetate rânduri și nu este mulțumită de relația copilului cu ei.

În loc să aprecieze că Beni stă la noi și avem grijă de el, ei ne dau pe noi la Poliție. Eu nu știu ce filme au ei în cap, eu cred că ei vor să stoarcă cumva bani de pe urma noastră. Noi i-am mai ajutat pe ici, pe colo, dar cred că ei nu sunt mulțumiți. Mama lui își face filme că Beni lucrează la noi și că noi trebuie să îi plătim salariul lui Beni ei, ca să îl bage la păcănele sau ce vicii proaste mai are ea acolo. Beni este un copil normal atât fizic, cât și psihic, iar mama lui l-a dus la o clinică specializată să îi facă certificat, cum că el are handicap, ca să ia bani de pe urma lui.(...) De aceea Beni plânge când aude că trebuie să se întoarcă acasă.", a dezvăluit Iancu Sterp, în cadrul unui alt vlog mai vechi.