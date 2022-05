Benone Sinulescu ar fi împlinit 85 de ani [Sursa foto: MediaFax Foto] 18:01, May 23, 2022 Autor: Alexandra Nistor

Benone Sinulescu a fost și încă este unul dintre cei mai ascultați și apreciați interpreți de muzică populară din România. Încă de la o vârstă foarte fragedă lansează primele sale piese la radio și de atunci începe să evolueze cât mai mult în industria muzicală.

Marele artist s-a născut pe 24 mai 1937 în Siriu, județul Buzău, loc pe care nu l-a uitat niciodată și pe care și-l amintea cu drag. S-a născut într-o familie muncitoare, cu tatăl care avea o voce deosebită, talent moștenit de către Benone Sinulescu. Până să fie remarcat în corul Bisericii, cântărețul se urca în copac și începea să cânte acolo, mai, mai să fie auzit de cineva.

Norocul dăduse peste tânărul care avea doar 18 ani, când a întâlnit-o pe Elisabeta Moldoveanu, o profesoară de canto care a lansat mulți artiști în anii '50. Sub coordonarea ei, Benone este invitat la posturi de radio unde cântă pentru prima dată trei dintre celebrele sale melodii: ,,La Lenuța sub cerdac", ,,Străina mamei, străină" și ,,În munții Buzăului". De atunci, succesul a început să-i surâdă.

Punctul culminant al dezvoltării sale muzicale a fost colaborarea cu Irina Loghin, care a creat noi abordări ale muzicii populare. În 1999, artistul a început colaborarea cu "Ro-Mania", cea mai bine vândută trupă de tineri la vremea aceea. Benone a mai colaborat și cu K1, Etno, Hora și Double D.



”Am avut peripeţii de-a lungul vieţii. Am luat bătaie de la tata prima şi singura dată. Bunicul avea o moară şi un iaz. Eu m-am suit într-un vişin, care avea crengile peste apa aia. Am căzut pur şi simplu în apă şi dacă nu era mama acolo, să mă prindă de cămeşă şi să mă tragă înapoi, mă lua roata aia de la moară şi probabil nu mai prindeam ziua de azi. Şi când m-a prins tata, m-a bătut de mi-a făcut fundul zebră. Ţin minte asta cât oi trăi. Cândva, la un spectacol, când curentul era restricționat, am cântat pe scenă la farurile aprinse ale autobuzului, ca să mă vadă lumea. Eram un fel de Nadia Comăneci, nu ştiam ce-i cu mine”, a povestit Benone Sinulescu într-un interviu.

Pe 7 februarie 2004, Benone Sinulescu a primit de la președintele de atunci al României, Ion Iliescu, Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer, Categoria D- "Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.

Benone Sinulescu a fost unul dintre artiștii talentați și arătoși din anii respectivi, iar asta îl propulsa în topul celor mai căutați bărbați din industrie. Din păcate pentru domnișoare, domnul Sinulescu a fost dintotdeauna o fire mai retrasă și timidă, care nu pleca ochii la astfel de avansuri. Singura femeie cu care a avut o poveste de dragoste impresionantă a fost Elena Sinulescu, cu care a fost căsătorit timp de 40 de ani.



„Ne-am luat în 1981. Anul acesta facem 40 de ani de la căsătorie. Responsabilă de relația noastră este regretata Ileana Sărăroiu. Ea ne-a făcut cunoștință, ea ne-a «nenorocit» De fapt, noi ne-am cunoscut în casa ei. Un an de zile am vorbit la telefon și mi-am dat seama că ea este femeia potrivită să stea lângă mine, o ardeleancă gospodină și aprigă. Este un om bun, eu sunt mai al dracului! Ne înțelegem bine, ne iubim, ne tachinăm, dar am mare încredere în ea, pentru că soția mea este cel mai bun critic al meu. Țin cont de tot ce îmi spune! Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe ea aș alege-o”, a declarat Benone Sinulescu anul trecut.

Din nefericire, faima și fericirea lui nu i-au vindecat boala de care acesta suferea, astfel că, pe 18 noiembrie 2021, Benone Sinulescu moare la vârsta de 84 de ani, în urma unei pneumonii. Afecțiunea a fost destul de gravă, întrucât, cu 5 luni înainte de deces, artistul fusese internat în spital.

Cum au primit colegii de scenă vestea morții lui

Imediat după moartea artistului, mulți colegi de breaslă l-au plâns și nu voiau să creadă că prietenul lor s-a stins din viață. Saveta Bogdan a fost sfâșiată după aflarea veștii, declarând că ea nu-l va uita pe "Nea Beni", persoana care a învățat-o cum să cânte.

Am crezut că e o glumă, inițial. Apoi am aflat că a murit și mie îmi pare foarte rău. Am învățat multe de la el, cum să cânt, cum să țin microfonul, cum să mă învârt pe scenă. S-a pierdut un star al României, nu știu de ce pierdem atâția oameni buni", a declarat Saveta Bogdan în octombrie 2021.



Aceeași reacție a avut-o și Mirela Vaida, care a rămas șocată la vestea primită despre fostul coleg. Artista a postat o fotografie cu Benone Sinulescu, lângă care a scris câteva cuvinte: "Încă o mare pierdere a folclorului românesc, în mai puțin de 2 săptămâni... Marele Benone Sinulescu s-a stins din viață în urmă cu puțin timp...Dumnezeu să te ierte, nea Beni! Ai fost un munte de efervescență, de talent, de bună dispoziție, un om-spectacol, irepetabil și inimitabil".



Declarația Irinei Loghin nu a întârziat să apară, mai ales în urma relației profesională și amicală pe care a avut-o cu marele artist. Cu lacrimi în ochi, interpreta a promis că nu va uita niciodată momentele petrecute alături de Benone și concertele cu săli pline pe care le-au avut împreună.