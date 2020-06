S-au casatorit dupa ce s-au incheiat filmarile la serialul "1001 de Nopti" si de atunci au refuzat sa mai joace impreuna, incercand sa separe viata de cuplu de cea din lumina reflectoarelor. Insa povestea din serialul "Patria mea esti tu", difuzat de Kanal D in fiecare joi si vineri, incepand cu ora 22:00, i-a captivat si i-a convins sa dea viata personajelor Cevdet si Azize.

Intr-un interviu acordat Drama TV, cei doi actori au povestit despre cum au acceptat sa colaboreze.



"Sotul meu fusese deja cooptat in proiect. (...) Toti imi spuneau ca as fi perfecta in rolul lui Azize, ca este scris pentru mine, ma reprezinta. Am refuzat, imi doream o pauza. Toti insistau sa-l citesc, de dragul lui Halit. Am avut scenariul pe masa din dining timp de o luna, ma uitam la el, dar nu doream sa-l rasfoiesc. In cele din urma, l-am citit pe nerasuflate si am cerut si urmatorul episod. M-am indragostit de personajul Azize. Mi-am sunat imediat impresarul sa discutam propunerea", a spus frumoasa Berguzar Korel care subliniaza ca unul dintre principalele impedimente in a juca impreuna a fost faptul ca sunt casatoriti si doreau sa separe viata profesionala de cea personala.



Halit Ergenc spune au existat foarte multe discutii pe marginea acestei colaborari, au analizat propunerea si, in cele din urma, sotia sa a acceptat.



Am hotarat impreuna sa actionam, sa nu mai despicam firul in patru, sa ne bucuram de aceasta oportunitate si sa lasam lucrurile sa mearga de la sine", a adaugat indragitul actor care a adaugat ca in spatele fiecarui episod a presupus o munca imensa, mai ales ca intriga se petrece in vreme de razboi, in 1919, in timpul razboiului de Independenta al Turciei.



"Este o munca dificila, atat pentru echipa, cat si pentru regizori si scenaristi. Insa rezultatul este uimitor si faptul ca publicul abia asteapta sa vada cum evolueaza povestea dintre Cevdet si Azize reprezinta cea mai mare recompensa pentru noi", declara Halit Ergenc.



Serialul "Patria mea esti tu" poate fi urmarit in fiecare joi si vineri, incepand cu ora 22:00, la Kanal D.

