Berna a făcut pasul cel mare alături de iubitul tinerel. Blondina este în extaz: „Am emoții foarte mari”

Berna a făcut noi schimbări importante în viața sa. După ce s-a despărțit de Philip, fostul concurent din emisiunea „Puterea dragostei” și-a regăsit fericirea în brațele unui tinerei de 19 ani pe nume Vadim Covalciuc, de meserie fotbalist. Tânărul este din Brașov și se pare că i-a furat inima Bernei.

De când formează un cuplu, tânăra se declară foarte împlinită și fericită.

Acum are parte de o nouă schimbare, pentru că și-a luat casă nouă. Cu numai câteva ore în urmă, blondina le-a făcut turul admiratorilor săi pentru a le arăta unde va locui alături de iubit de cum înainte. Berna nu a menționat dacă va locui în București sau în Brașov, orașul din care este partenerul însă, însă cert este că vor locui împreună într-o casă nouă de acum înainte.

Berna se mută la casă nouă

Entuziasmată peste măsură, Berna le-a arătat admiratorilor săi din mediul online unde va locui de acum înainte alături de Vadim Covalciuc. Apartamentul este unul sa spațios și dispune de dormitor, living, baie, bucătărie și două dressinguri. Berna este foarte fericită și este nerăbdătoare să se ocupe de amenajarea locuinței sale, după bunul plac.

„Astăzi am primit cheile de la apartament și vreau să vă arăt că aici o să avem un dressing. Trebuie foarte multe lucruri de făcut. Aici avem baia. Deci chiar îmi place foarte mult și sunt foarte încântată. Aici avem livingul. Aici avem acest view foarte drăguț. Sincer chiar am emoții foarte mari pentru că este prima dată când mă mut cu persoana dragă într-o căsuță nouă. Chiar îmi place foarte mult, iar acum am să merg în dressing. M-a fermecat în totalitate. Aici avem dressingul, iar aici avem dormitorul. Vă dați seama că încă nu este gata, trebuie să mă duc să mă uit de covorașe, de foarte multe lucruri, dar mă bucur că am făcut acest pas și sunt foarte fericită și am să revin cu mai multe detalii, dar abia aștept să fac în această oglindă niște poze superbe. Iubitul meu este după această ușă”, a spus Berna pe Instagram.