Berna a plâns când a îmbrăcat rochia de mireasă! Blondina a vorbit despre marele eveniment: ”Vadim este bărbatul ideal pentru mine” | EXCLUSIV

Berna a îmbrăcat rochia de mireasă cu lacrimi în ochi! După ce a primit inelul de la iubitul ei, Vadim, în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Berna a dezvăluit că a vorbit cu el despre căsătorie și chiar despre un copil.

De aceea, a început să își caute ținuta potrivită pentru cea mai importantă zi din viața ei. Berna a venit din Brașov special la magazinul designerei Sonia Trifan, cea despre care a spus că îi va crea mai multe rochii de mireasă. Dacă Berna a optat pentru rochia de prințesă, creatoarea de modă a spus că, în ziua evenimentului, vestimentația poate fi mai variată.

Berna își dorește un copil cu Vadim

Berna a vorbit cu lacrimi în ochi despre viitorul ei alături de Vadim. Ce doi sunt mai fericiți ca niciodată și deja au discutat despre o posibilă sarcină.

"Consider că Vadim este bărbatul ideal pentru mine. Ne dorim foarte mult un copil, doar că acum primul pas pentru mine este că vreau să îmi deschid o afacere și după aceea vreau să mă gândesc la acest pas, dar dacă Dumnezeu vrea și îmi dăruiește un copil, cu mare drag îl aștept oricând, nu îmi pun nicio problemă. Vreau să fac lucrurile pas cu pas, nu mă grăbesc, suntem tineri, ne place să ne distrăm și ne simțim foarte bine în doi, acum în trei nu știu cum o să fim. Ne este foarte bine acum, dar am discutat despre copil, familie, căsătorie, nuntă și chiar mă bucur.", a declarat Berna.

Cum vrea Berna să arate nunta ei?

Berna iubește opulența, așa că nunta ei nu va fi deloc simplă sau modestă. Blondina a descris ziua cea mare, dar și rochia de mireasă pe care o va îmbrăca.

"Eu sunt leșinată după sclipici, după pietre, să fiu în centrul atenției. Îmi doresc un număr foarte mare de persoane la nunta mea. Am vreo 500-600 și mai mulți, Doamne ajută. Eu așa îmi văd nunta și mă văd spectaculoasă. Mă văd cea mai frumoasă mireasă. Niciodată nu m-am văzut simpluță. Ador să fiu extravagantă, nu am cuvinte cum o să arate nunta mea. Cred că o să am cea mai frumoasă rochie pe care ați văzut-o vreodată.", a mărturisit Berna, la WOWnews.

