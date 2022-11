Berna, cerută în căsătorie de iubitul tinerel de 19 ani? Blondina a recunoscut în fața tuturor, la puțin timp după ce s-au mutat împreună

In articol:

După relația eșuată cu Philip, Berna și-a regăsit dragostea în brațele unui tânăr în vârstă de 19 ani, alături de care a făcut pași importanți în relație.

S-au mutat împreună în Brașov în urmă cu câteva luni, iar cum deja se gândesc să meargă la pasul următor? Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a făcut o serie de declarații în mediul online, prin care a dat de înțeles că este pe deplin pregătită de căsătorie.

Berna a făcut tot posibilul să se mute alături de partenerul ei în Brașov. Nu a stat prea mult pe gânduri, așa că a luat una dintre cele mai importante schimbări din viața sa alături de Vadim Covalciuc, tânărul de 19 ani de care este îndrăgostită lulea de câteva luni.

Citește și: Bianca Comănici și Iancu Sterp, din nou față în față! S-au distrat o noapte împreună| EXCLUSIV

Berna, pregătită să facă pasul cel mare alături de iubitul ei?

Recent, Berna le-a arătat tuturor admiratorilor cum arată apartamentul în care s-a mutat cu iubitul ei. Acum, la distanță de câteva săptămâni de când au făcut pasul cel mare, blondina se declară nerăbdătoare ca tânărul să-i pună inelul pe deget.

Citeste si: Logodnica lui lui Culiță Sterp, veste emoționantă: „Abia aștept să ne cunoaștem”- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

În cadrul unei sesiuni de întrebări lansată pe Instagram, Berna a recunoscut că este îndrăgostită până peste cap de iubitul ei și că așteaptă cu nerăbdare să fie cerută în căsătorie.

„Test de prietenie. Numește ceva de care sunt obsedată?”, a fost întrebarea pe care le-a pus-o Berna admiratorilor ei.

„Iubitul tău. Să fii cerută în căsătorie de către el”, a răspuns una dintre admiratoarele blondinei, moment în care Berna a confirmat.

Citește și: Berna, scandal la filmarea videoclipului lui Jador! Ce i-a făcut Philip chiar în ziua aceea? "Este gelos"| EXCLUSIV

Berna a anunțat public după ce s-a mutat la casă nouă alături de iubitul ei

În urmă cu circa două luni, Berna a împărtășit cu internauții că a făcut un pas foarte important în viața ei alături de iubitul tinerel. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat în Brașov împreună într-un apartament spațios, pe care blondina l-a amenajat după bunul său plac.

„Astăzi am primit cheile de la apartament și vreau să vă arăt că aici o să avem un dressing. Trebuie foarte multe lucruri de făcut. Aici avem baia. Deci chiar îmi place foarte mult și sunt foarte încântată. Aici avem livingul. Aici avem acest view foarte drăguț. Sincer chiar am emoții foarte mari pentru că este prima dată când mă mut cu persoana dragă într-o căsuță nouă. Chiar îmi place foarte mult, iar acum am să merg în dressing. M-a fermecat în totalitate. Aici avem dressingul, iar aici avem dormitorul. Vă dați seama că încă nu este gata, trebuie să mă duc să mă uit de covorașe, de foarte multe lucruri, dar mă bucur că am făcut acest pas și sunt foarte fericită și am să revin cu mai multe detalii, dar abia aștept să fac în această oglindă niște poze superbe. Iubitul meu este după această ușă”, a spus Berna pe Instagram, în urmă cu circa două luni.