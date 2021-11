Berna de la Puterea Dragostei este în doliu. Fosta concurentă suferă enorm după ce și-a pierdut bunicul: ”Drum lin spre îngeri”

In articol:

Berna de la Puterea Dragostei trece prin clipe foarte grele, iar familia ei este dur încercată de soartă, după ce bunicul blondinei s-a stins din viață. Fosta concurentă a emisiunii fenomen de la Kanal D este cea care a dat teribila veste și a postat, pe contul ei de Instagram, o fotografie cu doliu și un mesah emoționant: ”Drum lin printre îngeri, bunicul meu drag”. Blondina și-a schimbat și fotografia de profil de pe Instagram, cu una de doliu, semn că suferă extrem de mult după pierderea bunicului ei.

Berna, despărțire cu scântei de Radu

Berna a susținut în emisiunea ”Totul despre Puterea Dragostei”, că totul a plecat de la o prostie, pe care acum o regretă. De altfel, frumoasa blondină a ținut să precizeze că vrea să se împace cu Radu și nu cu Philip, așa cum se vorbește pe internet. Tânăra are sentimente puternice pentru fostul ei iubit, cu care a fost trei luni și de care s-a despărțit din cauza fostului logodnic, mai precis a lui Philip.

Totul ar fi pornit de la un apel făcut în glumă.

” Eu și Radu ne-am despărțit pentru că am făcut eu o porcărie, nu trebuia să fac această chestie și chiar mi-a părut rău. Eu cu Radu nu ne-am certat timp de trei luni, am avut doar mici gelozii. Dar am făcut o porcărie. Am vrut să fac și eu o glumă și l-am sunat pe Philip, dar nu eu eram la telefon, era prietena mea și din gluma aceea s-a ajuns la altceva. Eu chiar am vrut să fac o glumă,nu am vrut să îl sun pentru că îmi era dor de el sau vreau să mă împac cu el sau vreau să am ceva cu el. Eu cu Philip nu o să mai fim niciodată împreună, nu îmi doresc, Berna și Philip nu mai există. Doar că am vrut să fac o glumă cu prietena mea și s-a aflat că era numărul meu. Prietena mea i-a dat un telefon să-i spună că e o fostă iubită de-a lui. În loc să tastez ca #31# ca să sun cu număr privat, eu nu am tastat, am dat copy paste la număr și a apărut numărul meu și s-a prins că eu am fost. Eu l-am sunat ca să fac o caterincă, nu l-am sunat ca să vorbesc eu cu el”, a dezvăluit Berna, în platoul WOWbiz.ro.