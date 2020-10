Berna a fost cerută de Philip în timp ce se aflau în emisiune

In articol:

Berna și Philip au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Puterea dragostei. Cei doi au încheiat emisiunea împreună și urmau să hotărască când vor pune data nunții în următorul an. Povestea lor de dragoste nu a durat mult după încheierea emisiunii. Se pare că cei doi nu se mai înțelegeau din cauza geloziilor.

Philip a acuzat-o pe fosta lui iubită ce este mult prea geloasă și crede că o înșală. La puțin timp după aceste declarații, Philip a fost surprins în compania unei fete misterioase, în timp ce se sărutau într-un club. Deși a suferit foarte atre, Berna nu e pregătitită să dea uitării tuturor momentelor frumoase petrecute cu fostul ei iubit. Pentru a-și aduce aminte cu bucurie despre un moment special, atunci când a fost cerută în căsătorie, blondina a primit un tablou cu sclipici în care apare alături de Philip.

„Am mai primit un portet cu sclipici foarte, foarte frumos. Este o amintire foarte drăguță și foarte frumoasă. Am preferat să am și un asemenea portret pentru că aceste amintiri nu se vor uita niciodată, chiar dacă după cele întâmplate între noi. Am preferat să am o amintire chiar drăguță și frumoasă pentru că merită. Ce să vă mai spun...nu mai vreau să vorbesc despre acest lucru, așa că vă doresc o seară frumoasă”, a explicat Berna de la Puterea dragostei, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Portretul din sclipici al Bernei cu Philip[Sursa foto: Instagram]

Berna de la Puterea dragostei, primele declarații după ce a fost înșelată de Philip: „Am văzut negru în fața ochilor”

Bernadette este sfâșiată de durere după ce a aflat că băiatul pe care îl iubește a înșelat-o cu o altă femeie. Blondina a mărturisit că își dorește să cunoască adevărul pentru că nu înțelege de ce a recurs la un asemenea gest.

„Mi-aș dori din tot sufletul să aflu adevărul. Nu pot să stau liniștită...și să știu dacă chiar a fost ceva. Mi-aș dori să-mi zică și fata aceea dacă vorbesc de mult timp și se plac. Să încheiem totul...”, a declarat Berna, în lacrimi.

