După Marea Finală a sezonului doi Puterea Dragostei, Berna și Bianca Comănici au întrerupt orice relație. Din cele mai bune prietene au ajuns rivale. Fetele își aruncă acuzații în mediul online, iar Berna n-a ratat nicio șansă pentru a o ataca pe Bianca Comănici. Berna a povestit pas cu pas, într-un vlog de-al ei, de ce nu mai vorbește cu câștigătoarea celor două sezoane Puterea Dragostei.

”Noi știam deja că ea va câștiga cu Livian, pentru că ea a făcut o manevră foarte mișto și era foarte deșteaptă. Ea s-a folosit să ne voteze pe noi și pe Philip în Marea Finală pentru că știa că dacă intra în finală cuplul Andreea și Marius, nu câștiga ea finala. A avut o strategie foarte mișto, bravo ei, că e deșteaptă. Eu nu credeam că ea o să intre în marea finală pentru că n-are ce căuta și o fată care a câștigat și sezonul 1”, a spus Berna.

Berna, supărată din cauza trofeului

Iubita lui Philip a recunoscut în nenumărate rânduri că Bianca i-a promis trofeul ei. Deși mulți concurenți i-ar fi spus frumoasei blondine că Bianca nu-i va da niciun trofeu, în cazul în care ar câștiga, Berna și-a crezut întotdeauna prietena, după cum a și susținut.

”Nu credeam că se va ajunge aici. Nu sunt deloc invidioasă sau rea. Pe mine m-a deranjat un simplu gest. Noi în Turcia am discutat, ea mi-a zis că orice ar fi să nu ne certăm și că ea îmi dă mie trofeul. Eu am crezut în cuvintele ei, am fost lângă ea și Livian. Eu am crezut în ea. M-a trădat, este a treia oară, am fost foarte dezamăgită. Tu ca prietena mea să-i dai trofeul Ligiei?? Când am auzit, mi s-a făcut rău. Putea să-i dea trofeul altei fete. Gabi mi-a zis că dacă Bianca o să-mi dea mie trofeul, să nu-l iau. Și Pirui mi-a zis că n-o să-mi dea trofeul mie. Bianca, tu ai fost un șarpe”, a adăugat Berna.

Totodată, după încheierea sezonului doi al emisiunii, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram, Berna a împărtășit cu fanii ei că își dorește să o fi susținut pe Ella de la Puterea Dragostei în lupta pentru trofeu și pentru suma de 10.000 de euro.

„Sincer să vă spun, îmi pare mega rău că am preferat să fiu lângă Bianca mai mult decât lângă Ella! Ella chiar a ținut la mine și îmi pare rău că nu am ales să fie ea prietena mea pentru că ea chiar are suflet bun!”, a scris Berna de la Puterea Dragostei pe pagina ei de Instagram.