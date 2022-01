Berna de la Puterea Dragostei și Radu s-au despărțit din nou?! Gestul neașteptat făcut în public prin care s-au dat de gol

In articol:

Berna de la Puterea Dragostei a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Radu, iubitul ei cu care era împreună de luni bune. Cei doi au avut parte de o iubire cu scântei, cu multe împăcări și despărțiri. Părea că totul merge ca pe roate în cuplul lor, însă n-ar fi fost deloc așa.

Asta pentru că ambii au șters pozele de pe Instagram și nici nu se mai urmăresc în mediul online. În urmă cu puțin timp, Berna de la Puterea Dragostei vorbea despre planuri de viitor alături de Radu, însă acum se pare că nu mai are aceleași gânduri.

Blondina este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu cei care au susținut-o în timpul emisiunii. Așa că, nu de puține ori Berna răspunde la întrebările internauților, multe legate de viața ei sentimentală. De curând, a primit niște întrebări foarte interesante, legate de viitorul ei.

Internaut: Faci un bebe cu Radu?

Berna: Voi ce ziceți?

Internaut: Dacă ar fi fetiță te vei bucura foarte mult. Te vei putea asorta cu ea, va fi minunat!

Berna: Acest moment îl aștept cu mare drag.

Berna, a doua despărțire de Radu

Este pentru a doua oară când cei doi nu mai au poze împreună, în mediul online, și când nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare. Prima dată când s-a întâmplat acest lucru, cei doi amorezi erau despărțiți, așa cum dezvăluia Berna în emisiunea Corneliei Ionescu.

„ Eu și Radu ne-am despărțit pentru că am făcut eu o porcărie, nu trebuia să fac această chestie și chiar mi-a părut rău. Eu cu Radu nu ne-am certat timp de trei luni, am avut doar mici gelozii. Dar am făcut o porcărie. Am vrut să fac și eu o glumă și l-am sunat pe Philip, dar nu eu eram la telefon, era prietena mea și din gluma aceea s-a ajuns la altceva. Eu chiar am vrut să fac o glumă,nu am vrut să îl sun pentru că îmi era dor de el sau vreau să mă împac cu el sau vreau să am ceva cu el”, a spus Berna, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. CITESTE CONTINUAREA AICI .

