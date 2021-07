Berna, despre adevăratul motiv al despărțirii de Philip. "Am vrut să cer ordin de protecție"

Berna și Philip, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram] 22:10, iul 13, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Frumoasa blondină și fostul ei iubit s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni matrimoniale, iar până la a se îndrăgosti nebunește nu a mai fost decât un pas. Berna și Philip au crezut atunci că sunt suflete pereche, însă relația s-a deteriorat pe parcurs și cei doi au ajuns la despărțire.

Care a fost motivul real al despărțirii dintre Berna și fostul ei partener?

Dacă pe vremea când erau împreună se afișau peste tot și își declarau mereu dragostea în public, după despărțire, ambii tineri au fost rezervați în declarații și nu au spus nimănui de ce s-a ajuns la această decizie. Recent, Berna a mărturisit, în cadrul unei emisiuni tv, faptul că gelozia exagerată a fost cea care a produs ruptura relației, iar mai apoi a condus la alte acțiuni, mult mai grave: "Am avut momente foarte grele în viața mea, dar vreau să le pun deoparte și vreau să fiu foarte fericită, pentru că asta contează cel mai mult. Ne-a distrus gelozia relația. Nu aveam voie să fac absolut nimic, adică nu petreceri, nu cluburi, nu ieșeală cu fetele, și el la fel." , a dezvăluit blondina, la Antena Stars.

Pe lângă acestea, se pare că Philip i-ar fi fost și infidel iubitei sale, pentru că tânăra a primit, la un moment dat, un filmuleț în care bărbatul săruta o altă fată, în club: "Îl prinsesem acum, de vreo 5, 6 luni, sărutându-se cu o fată în club, dar nici în ziua de azi nu știu dacă el chiar s-a sărutat cu o fată, pentru că a zis că nu este el. În acele videoclipuri se vedea clar că el era, și avea și o maletă și cu un lănțișor și se vedea clar că era el, doar că m-a mințit. Și mai mult preferam să spună adevărul, că a greșit, și aia e.", a continuat fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Mai mult, Berna a mai povestit și că fostul partener a agresat-o în nenumărate rânduri, dar l-a iertat și s-a complăcut în acea situație, pentru că îl iubea foarte mult. După despărțire, tânăra s-a gândit chiar să ceară un ordin de protecție, după ce Philip a tras-o de păr în Centrul Vechi, de față cu prietenele ei: "Am vrut să cer ordin de protecție. Am mers în Centrul Vechi cu prietenele mele și mă văzuse, mi-a promis ceartă, dar nu credeam. A venit după mine și m-a tras puțin de păr și m-a speriat foarte tare. Așa este el cu adevărat cu fetele.", a mai spus Bernadette.

Philip a devenit istorie pentru Berna

După ce au format un cuplu un an și jumătate și au ales să se despartă, atât Berna, cât și Philip și-au văzut de viața lor. Tânăra a mărturisit că este în "tatonări" în prezent, cu unul dintre "protejații" lui Alex Velea, de la Golden Gang, cu care s-a cunoscut pe o rețea de socializare: "Am pus eu un story acum ceva timp și mi-a răspuns la acel story și am început să vorbim foarte deschis. A făcut lucruri foarte drăguțe, la care nu mă așteptam, pentru că, în primul rând, credeam că este foarte fițos și arogant, pentru că așa sunt artiștii din ziua de azi și m-am gândit: <<Doamne, am scăpat de unul și dau de altul...>>", a încheiat fosta iubită a lui Philip.