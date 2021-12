Berna, fosta concurentă Puterea dragostei, s-a împăcat cu Radu și vorbește despre bebeluș: „Aștept acest moment”

In articol:

Buna a intrat în atenția publicului și s-a făcut remarcată după participarea din show-ul fenomen de pe Kanal D „Puterea dragostei”. A ajuns rapid la inimile fanilor și s fost una dintre cele mai îndrăgite fete din cadrul competiției.

În emisiune l-a cunoscut pe Philip, cu care a avut o relație și dincolo de camerele de luat vederi, dar nu a fost una de lungă durată. Cei doi au ales să continue pe drumuri separate în speranța că-și vor găsi jumătatea.

Blondina părea că și-a găsit fericirea lângă Radu, noul ei iubit, iar acum face dezvăluiri pe Instagram despre momentul în care va deveni mămică! Cei doi au fost despărțiți, dar se pare că în urmă cu trei zile s-au împăcat, căci blondina a postat pe internet o poză în care apar împreună și par foarte fericiți în compania celuilalt.

Berna, dezvăluiri despre sarcină! Ce își dorește frumoasa blondină

Pe rețelele de socializare, Berna este foarte activă și mereu în conctact cu urmăritorii ei. Cei care au admirat-o și susținut-o la Puterea dragostei îi urmăresc toată activitatea prin intermediul platformelor sociale. Nu este nimic ieșit din comun ca aceasta să organizeze sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci vrea să le satisfacă internauților toate curiozitățile.

Astfel, nu puțini au fost cei care au profitat de ocazie și au întrebat-o despre momentul în care va deveni mămică. Un lucru este cert și anume că Berna vrea o fetiță, însă nu a spus și dacă are în plan să facă un copil în viitorul apropiat.

Internaut: Faci un bebe cu Radu?

Berna: Voi ce ziceți?

Internaut: Dacă ar fi fetiță te vei bucura foarte mult. Te vei putea asorta cu ea, va fi minunat!

Berna: Acest moment îl aștept cu mare drag.

De ce s-au despărțit Berna și Radu. Fosta concurentă Puterea dragostei recunoaște că ea este de vină

Tânăra povestea în urmă cu ceva timp pentru WOWbiz.ro că are sentimente puternice pentru fostul ei iubit, cu care a fost trei luni și de care s-a despărțit din cauza fostului logodnic, mai precis a lui Philip. Totul ar fi pornit de la un apel făcut în glumă.

„ Eu și Radu ne-am despărțit pentru că am făcut eu o porcărie, nu trebuia să fac această chestie și chiar mi-a părut rău.

Eu cu Radu nu ne-am certat timp de trei luni, am avut doar mici gelozii. Dar am făcut o porcărie. Am vrut să fac și eu o glumă și l-am sunat pe Philip, dar nu eu eram la telefon, era prietena mea și din gluma aceea s-a ajuns la altceva. Eu chiar am vrut să fac o glumă,nu am vrut să îl sun pentru că îmi era dor de el sau vreau să mă împac cu el sau vreau să am ceva cu el”, a spus Berna, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. CITESTE CONTINUAREA AICI .

