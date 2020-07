In articol:

Deși în emisiune și în timpul celui mai așteptat episod, Marea Finală Puterea Dragostei, Berna și Bianca erau prietene, blondina a desființat-o pe prietena ei. Într-un mesaj publicat pe pagina ei de Instagram, a împătășit cu fanii ei că își dorește să o fi susținut pe Ella de la Puterea Dragostei în lupta pentru trofeu și pentru suma de 10.000 de euro.

„Sincer să vă spun, îmi pare mega rău că am preferat să fiu lângă Bianca mai mult decât lângă Ella! Ella chiar a ținut la mine și îmi pare rău că nu am ales să fie ea prietena mea pentru că ea chiar are suflet bun!”, a scris Berna de la Puterea Dragostei pe pagina ei de Instagram.

Berna, supărată că nu a primit trofeul de la Bianca de la Puterea Dragostei

După ce a aflat că este câștigătoarea celui de-al doilea sezon al emisiunii Puterea Dragostei, Bianca a declarat că îi va oferi trofeul lui Ligi. Berna spune că bruneta îi promisese ei trofeul înainte de Marea Finală Puterea Dragostei și a fost dezamăgită.

”Bianca m-a dezamăgit foarte tare! Pentru cei care nu știu, o parte a ultimului act, noi l-am înregistrat în Istanbul, iar după acea parte a finalei, am intrat în cameră împreună cu Bia. Ea mi-a spus atunci, ”Berna, orice ar fi, dacă eu câștig, trofeul o să ți-l dau ție, orice ar fi, fiindcă îmi ești dragă și îmi ești prietenă, îmi ești apropiată”. Eu am crezut-o iar...”, a povestit Bena, care avea să comenteze și reacția colegilor când au auzit de promisiunea făcută de brunetă. ”Atunci când le-am spus celorlați concurenți...” o să vedeți că o să îmi dea trofeul”, toți m-au contrazis și mi-au zis...”Berna, nu o să primești nimic, pentru că așa e ea”. Eu nu am crezut pe nimeni...Dar acum, m-a dezamăgit foarte mult”, a povestit Berna despre Bianca de la Puterea Dragostei.