Berna, primele declarații după ce și-a asumat o nouă relație: „Îmi plac cei micuți”. Motivul pentru care și-a făcut relația publică

Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” Berna, traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. După relația cu năbădăi avută cu Philip, și el concurent la Kanal D, mult timp Berna a fost o femeie singură și disponibilă, fără să ducă lipsă de pretendenți. Doar că niciunul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale.

Astfel că blonda a decis să își aștepte alesul până ce, din întâmplare, spune ea, noul partener i-a ieșit în cale.

Berna, primele declarații după ce și-a asumat o nouă relație [Sursa foto: Instagram]

Berna, îndrăgostită lulea de noul iubit

Iar acum, după o relație de aproape două luni, pentru a-și asigura iubitul de intențiile sale serioase, Berna, în fața admiratorilor din online, și-a asumat relația.

”L-am postat să nu mă mai caute băieții, că mă cautau foarte mulți băieți, iar pe el îl deranja”, a declarant Berna la un post TV.

Ulterior, pentru că încă nu i-a arătat chipul tânărului care i-a cucerit inima, Berna a dezvăluit și motivul. Tânăra spune că până ce relația nu va deveni una foarte serioasă și până ce ea nu va simți că misteriosul bărbat este alesului inimii sale, preferă să-și țină în continuare viața personală departe de ochii curioșilor.

”Deocamdată nu vreau (nr. să-i arate chipul iubitului). Vreau să devină ceva foarte serios și după o să-l arăt. Suntem împreună de o lună și câteva săptămâni, vreau să-l cunosc mai bine, să văd ce om este, dacă e alesul”, a mai zis blondina.

Chiar dacă încă nu e sigură de ceea ce îi va aduce viitorul, Berna are numai cuvinte de laudă la adresa noului iubit, de care spune că este îndrăgostită lulea.

Fosta iubită a lui Philip spune că actualul partener este un om cu suflet mare, dar și de o frumusețe răpitoare. Plus că, subliniază ea, mai deține un atu: este mai mic de vârstă decât ea. Berna fiind atrasă de bărbații care nu o depășesc din punct de vedere datelor din buletin.

”Noi ne-am cunoscut printr-un prieten comun, la început nu mă gândeam că va fi ceva între mine și el, dar Dumnezeu așa a vrut să fie. Ne-am apropiat foarte mult, am tot ieșit pe afară într-o gașcă comună. Îmi place că e foarte sincer, are un caracter foarte frumos, iar sufletul lui e foarte bun. E cel mai frumos dintre toți iubiții mei pe care i-am avut, iar sufletul lui m-a impresionat maxim. Sunt foarte îndrăgostită. Îmi plac cei micuți, are aproape 20 de ani”, a mai zis ea.