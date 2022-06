Berna, scandal la filmarea videoclipului lui Jador! Ce i-a făcut Philip chiar în ziua aceea? "Este gelos" | EXCLUSIV

In articol:

Bernadette este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe din mediul online. Aceasta este foarte apreciată pentru felul cum arată și carisma pe care o are. Își ține mereu fanii la curent cu tot ce face, unde merge și cum se îmbracă.

Berna, scandal cu Andreea Lala, din cauza lui Philip

Blondina a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui show matrimonial, unde a ajuns până în finală.

Ne-am obișnuit cu Berna, blondina haioasă, dar și foarte posesivă când vine vorba de partenerul de lângă ea. Zilele acestea, Berna a participat la un videoclip de-ale lui Jador, unde a fost prezentă și Bianca Comănici și alte vedete. Acolo a întâlnit-o pe Andreea Lala, pe care a asaltat-o cu replici acide, din cauza faptului că a aflat că discută mai mult decât trebuie cu fostul ei iubit, Philip.

"Este o fată care mă deranjează, cu părul roșcat așa, șuvițată ca la țară, pentru că nu știu ce face, dar indiferent de ce fost am eu, ea repede ham, să vorbească cu el. Nu pot să înțeleg de ce face acest lucru. M-am și luat de ea, în gura mare, că nu mă interesează, eu zic pe față, nu bârfesc. I-am zis că e foarte urât și că ia uite-o pe aia care se dă la toți foștii mei. Ea a tăcut, are ce să zică în fața mea? Îi plac foștii mei, și Philip și Radu. Eu cred că are ceva personal cu mine. Poate ei i-au scris, că e o fată frumoasă, dar nu mai frumoasă decât mine, dar ea trebuia să se gândească că nu e ok.", a declarat Bernedette.

Philip a sunat-o pe Berna și a înjurat-o

Tot în cadrul interviului de pe canalul de YouTube WOWnews, Berna a dezvăluit și că Philip este deranjat de faptul că aceasta va juca în noul videoclip al lui Jador. Tânăra a povestit toată conversația lor și motivul pentru care fostului ei iubit nu îi convine situația la care ea a luat parte.

"M-a sunat Philip și am vorbit cu el. Este foarte deranjat că am venit la acest clip, dar nu are de ce, i-am spus și lui asta și nu înțeleg de ce face acest lucru, m-a și înjurat foarte urât, dar știu că nu a fost din inimă, nu vreau să îl pun acum băiat rău. Este gelos. Gelozia orbește omul! În ultima perioadă chiar s-a comportat foarte frumos cu mine.", a mărturisit Berna, în interviu acordat Biancăi Comănici.