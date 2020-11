Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, decizie dură cu privire la Philip! Ce a făcut blondina

Plecată, după o ceartă monumentală cu Philip, acasă la ea, la Târgu Mureș, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a decis să se întoarcă în București, dar nu pentru a reveni în brațele celui care, timp de opt luni, i-a fost partener.

”Voi merge să îmi iau hainele de la el, voi sta la Bianca”, ne-a dezvăluit Bernadett de la ”Puterea Dragostei”. Cu toate acestea, recunoaște frumoasa blondină, viitorul relației lor nu este încă stabilit. ”Nu știu ce va fi între mine și Philip. Vom vedea. Dar nu vom sta împruenă în umrătoarea perioadă. Eu vreau să am pe cineva alături care să mă și respecte, să mă iubeasă și să aibă grijă de mine. Iar când am avut nevoie, după operație, după ce mi-am pus silicoane, acest lucru nu l-a făcut Philip. Vom vedea, nu spun niciodată ”Niciodată”, dar, momentan, nu am ce să spun despre relația noastră. Cât am fost plecată, acasă, la Târgu Mureș am mai vorbit cu el la telefon, dar nu înseamnă că acum suntem împreună”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” si Philip sunt istorie

Mai mult decât atât, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” recunoaște că are planuri mari de viitor. ”Mă voi axa pe proiectele pe care le am, pe Instagram, pe TikTok, pe apariții în videoclipuri, că sunt mulți artiști care mi-au făcut oferte pe care, ca să nu fie gelos Philip, le-am refuzat. Dar trebuie să evoluez, toată lumea mi-a spus asta. Iar acum am mare încredere în mine, mai ales că mă simt foarte bine după operație, că m-am refăcut perfect”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett și Philip, scandal uriaș după implanturile cu silicon

”Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva petru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef. Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș.

Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, cea mai sexy blondina a emisiunii

Cineva trebuia să aibă grijă de mine, măcar să mă ajute să mă ridic din pat și să mă așez înapoi. El nu a făcut-o, așa că am sunat acasă și a venit vărul meu după mine, să mă ducă la Târgu Mureș. Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el, dar nici nu pot să accept să își bată joc de mine, mai ales că spune că mă ubește. Pai dacă mă iubește, trebuie să îmi și arate, nu să își găsească tot timpul alte procupări. Ne-am certat rău, nici nu știu dacă ne vom mai putea împăca”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.