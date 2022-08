Betty Salam nu a văzut-o pe mama ei în ziua când a murit! Fiica lui Florin Salam, dezvăluiri dureroase: „Nu mai aveam lacrimi”

In articol:

Betty Salam și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a făcut o serie de dezvăluiri dureroase din perioada în care mama ei s-a stins din viață, mărturisind chiar că nu a văzut-o pe Fănica în ziua când și-a dat ultima suflare.

„Am simțit înainte cu o săptămână să moară mama mea”

Cu toate acestea, fiica lui Florin Salam își amintește de mama sa cu drag, de fiecare dată, și vorbește mereu cu admirație despre cea care i-a dat viață.

Invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Betty Salam și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre mama sa, Fănica, a cărei amintire a rămas încă vie în sufletul tinerei.

Fiica lui Florin Salam a mărturisit că a simțit cu o săptămână în urmă că ceva rău se va întâmpla cu mama sa și se simțea chiar vinovată, asta pentru că și-ar fi dorit să meargă la spital pentru a o vedea, însă adulții din jurul ei au decis că e mai bine să nu se întâmple acest lucru.

Mai mult decât atât, Betty a mai spus că nu și-a văzut mama în ziua când a murit, lucru pe care tot adulții din jurul ei l-au hotărât, iar acum se bucură de acest

fapt, căci a putut rămâne cu amintirea mamei sale, așa cum ea o știa, veselă și mereu cu zâmbetul pe buze.

”Am simțit înainte cu o săptămână să moară mama mea. M-am simțit vinovată. La un moment dat mă gândeam: Eu asta îmi doresc? Eram foarte mică. Aveam 7 ani. Vedeam tot momentul, tot ce s-a întâmplat.(...) Când eu știam că ea este în spital pentru a se face bine, eu mi-aș fi dorit tare mult atunci să fi mers la ea. Nu am fost. Eu nu am văzut-o pe mama mea nici când s-a întâmplat atunci cu ea, când a murit. Eu nu am văzut-o, și îi mulțumesc celui care a luat decizia asta. A făcut bine că nu am văzut-o pe mama mea în momentul ăla. Nu voiam să rămân cu o amintire urâtă. Eu o știu pe mama mea cu zâmbetul pe buze, o știu pe mama mea cu o stare de bine, cum era ea, și am rămas cu imaginea asta.”, a povestit Betty Salam, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.

Betty s-a maturizat după pierderea mamei ei

De asemenea, Betty Salam susține că faptul că și-a pierdut mama a maturizat-o și mai mult, asta pentru că a trebuit să facă totul singură. Cu toate acestea, tânăra a mai spus că cel mai greu moment din viața ei a fost acela când l-a născut pe fiul său, căci s-a simțit singură.

”Faptul că am pierdut-o pe mama mea, m-a maturizat. Eu când am pierdut-o pe mama mea a trebuit să fac totul singură. Să mă cunosc pe mine, să știu cum sunt ca persoană, să știu pe ce drum merg, să știu unde vreau să ajung. A fost foarte greu pentru mine.(...) Când am conștientizat eu că am pierdut-o pe mama mea? Când l-am născut pe Matthias. Atunci mi-am dat seama că eu nu o am pe mama lângă mine. Mi-a lipsit mama în cele mai grele momente ale vieții mele. Când l-am născut pe Matthias, atunci m-am simțit singură.”, a mai povestit ea.