Beyonce de România a recunoscut că s-a dezbrăcat pentru bani! Fosta iubită a lui Nicolae Guță a avut probleme financiare mari: „Nu regret”

In articol:

Mădălina Georgiana Dumitriu, cunoscută publicului drept Beyonce de România, s-a confruntat cu probleme financiare mari în urmă cu câțiva ani în urmă. Vedeta are o fetiță cu manelistul Nicoale Guță, pe nume Anais. În perioada în care fetița avea doar câteva luni de viață, fosta iubită a manelistului s-a confruntat cu probleme financiare și a recurs la videochat.

Invitată în cadrul unei emisiuni televizate, Beyonce de România a confirmat că s-a dezbrăcat pentru bani, însă nu regretă sacrificiile pe care le-a făcut pentru fiica sa.

„Am recunoscut că am făcut videochat când era ea micuță. Când avea 2-3 luni. Când a intrat Narcisa peste mine în casă și am stat în stradă pur și simplu. Am stat la hotel câteva zile, după care mi-am căutat chirie. Nu regret. A fost ultima situație. Nu m-aș întoarce, dar nu sunt contra”,a spus fosta iubit a lui Nicolaeu Guță, la un post de televiziune.

Beyonce de România și Nicolae Guță

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Cîâi bani îi trimite Nicolae Guță fiicei sale, Anais, în fiecare lună! Declarații exclusive

Nicolae Guță îi trimite lunar micuței Anais, fiica pe care o are cu Beyonce de România , încă este este destul de reținut când vine vorba de cadouri. (Citeste si:Nicolae Guță are o casă atât de mare încât nepoții și-au făcut teren de fotbal pe terasă. Imagini fabuloase cu vila manelistului de la Petroșani)

„Cadouri nu îi face. Uneori vorbește, dacă Mădălina insistă suficient, cu micuța, dar nu o face prea mult, pentru că este un om ocupat. E adevărat, își îndeplinește, așa cum l-au obligat judecătorii, obligațiile financiare pe care le are față de micuță”,a declarat o sursă bine informată pentru de WOWbiz.ro.

Cu toate acestea, în ultima vreme, manelistul a încpeut să fie puțin mai generos cu pensia alimentară pe care i-o oferă fiicei sale.

, ne-a mai spus sursa citată.