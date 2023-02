Bia de la Casa Iubirii a pus tunurile pe Nona! Ce au de împărțit cele două: “Nu am nicio pretenție la ea și la Emma” | EXCLUSIV

In articol:

Bia, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența ei în emisiune, despre relația cu Marinel și cu Andrei, dar și cu fetele din casă. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici,­ Bia a povestit că și-ar fi dorit să aibă o legătură cu Marinel, dar totuși se bucură că au rămas în relații bune.

Bia, atac la adresa Nonei și Emmei

În schimb, despre Andrei, Bia este foarte dezamăgită de acesta, menționând că este “un om fals”. Cu alte cuvinte, experiența ei în casă alături de fete nu a fost una prea fericită, Bia a spus despre celelalte concurente că i-au aruncat multe comentarii răutăcioase, dar printre toate acestea și-a putut crea o legătură mai apropiată cu Cristina. Tot aceasta a povestit că deciziile și alegerile Emmei sunt influențate de Nona, dar și că al său comportament este cu totul diferit în afara concursului.

"Cu Nona m-am înțeles chiar foarte bine la început, dar eu nu pot să accept o fată în viața mea, ca și prietenă, colegă, atâta timp cât ea vorbește de mine și începe să mă atace pe nedrept. Probabil ele s-au gândit că eu în ultima săptămână am stat foarte mult cu Mihaela, pentru că nu am apucat să o cunosc, să mă deschid în fața ei și ea în fața mea. Având în vedere că nu am mai stat cu ele atât de mult, ele ce s-au gândit, că nu mai au informații de la mine. Stai așa că e scorpie, că e așa...Și cam asta a fost. Ele sigur au un plan. Lor probabil le este ciudă că nu am mai stat cu ele, că nu le-am mai povestit. Nu am nicio pretenție la ea și la Emma.", a declarat Bia.

Bia, despre Nona: "Prea dramatizează"

În ceea ce privește relația Nonei cu Patrick, Bia a avut și aici ceva de spus. Blondina consideră că Patrick este cel care pune mai multe sentimente, iar Nona cea care dramatizează prea mult.

"Nona prea dramatizează. Odată ce tu ai ieșit dintr-o relație, căsnicie de 6 ani. Ok, înțeleg, eu nu am trecut prin așa ceva. Ok, te doare, dar nu începi să plângi în emisiune că se distruge, ține puțin pentru tine. Vă dați seama cum s-a simțit Patrick când a auzit chestia asta. Patrick este mai implicat în relație.", a mărturisit Bia, la Culisele Iubirii.

