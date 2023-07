Bia Khalifa, dansatoarea maneliștilor la doar 15 ani. Florin Salam a ajutat-o să se lanseze, dar experiența a marcat-o pe viață: „Își permiteau să încerce mai multe”

In articol:

Bia Khalifa și-a pus sufletul pe tavă în fața lui Mihai Ghiță. În cadrul emisiunii „În oglindă”, blonda a vorbit deschis despre viața sa, povestind cele mai negre momente ale copilăriei și adolescenței sale.

Vedeta de pe OnlyFans mărturisește că a trăit încă de pe vremea când era doar un copil în teroare și asta pentru că tatăl său i-a luat, pe ea și pe fratele ei, de lângă mama lor, apoi i-a supus unor violențe greu de imaginat.

Citește și: Bia Khalifa, primele imagini cu noul iubit. Blonda a cucerit un italian putred de bogat: ”Se iubesc”

Bia Khalifa, copilărie și adolescență traumatizante

Ceea ce a făcut-o ca la 15 ani, într-un moment de rebeliune, să fugă de acasă. Acela a fost momentul când a și renunțat la școală, pentru că în grija tatălui nu s-a mai putut întoarce.

Visa, spune ea, să ajungă un arhitect de renume, studia din greu, dar viața sa a luat un curs cu totul diferit.

”Eu am trăit într-o continuă teroare. Eu nu am simțit iubire din partea lui tati. Nu mă sună de Crăciun, de ziua mea. Visul meu ar fi să am o relație bună cu el, să am un tată acolo. Pentru mine e iertat, dar din cauza lui am multe traume și frustrări. Ca ideea, eu eram bună la școală când eram în Italia, dar nu am terminat din cauza lui. Eu voiam să mă fac arhitect, voiam să am un job mișto, sunt foarte bună la desen, asta mi-a plăcut mereu să fac, de când eram mică”, a spus Bia Khalifa, în emisiunea ”În oglindă”.

Bia Khalifa, dansatoarea maneliștilor la doar 15 ani [Sursa foto: Captura video]

Citește și: Bia Khalifa a spus tot ce s-a întâmplat între ea și starul 6ix9nine! Informații interzise minorilor: „A mai existat și altceva între noi”

Atât de mult s-a schimbat viața ei, încât a ajuns la București și imediat, precum credea atunci, a dat norocul peste ei.

Întâmplător, în prima seară petrecută în Capitală, a dat peste Florin Salam, acela fiind și momentul când a trecut rapid de la o elevă silitoare la o dansatoare a maneliștilor.

Artistul i-a deschis drumul spre evenimente care mai de care mai cu ștaif și astfel talentul și frumusețea au ajutat-o să facă rapid bani frumoși și să ducă viața la care visa pe când tatăl a ținea departe de mamă, o bătea și nu îi dădea niciun drept.

”Am plecat de acasă la 15 ani, am plecat la București, am zis că stau două zile, m-am oprit la primul hotel pe care l-am găsit. Când am intrat, era o masă mare la intrare și acolo era Florin Salam, m-a văzut, a zis „hello, pune-te la masă cu noi” sau nu mai știu ce a zis, am zis ok și mi-a pus 2-3 întrebări. Știu că el m-a ajutat și mi-a zis ”dansează, dacă vrei să faci bani”. M-a ajutat cu evenimente, am fost dansatoare, da, la 15 ani, eram minoră. Am făcut foarte mulți bani în perioada aia, îmi mergea extrem de bine, am dansat cu artiști buni”, a mai spus tânăra, pe canalul de YouTube „TheXclusive”.

Citește și: Bia Khalifa, implicată într-un nou scandal! Blondina a fost dată în judecată. Ce a declarat după ce a aflat că trebuie să plătească 10.000 de lei: “Eu de banii ăștia mănânc în oraș”

Doar că ușor, ușor, toate aceste evenimente și toți banii câștigați nu i-au mai putut șterge traumele acumulate.

Fosta concurentă a show-ului de umor spune că dansul la doar 15 ani și faptul că cei care o priveau nu voiau ca ea doar să le danseze au lăsat urme adânci pe sufletul și mintea ei.

”Da, cu siguranță (nr. crede acum că a fost atunci un copil folosit), cum să nu. La evenimente toți voiau să profite, mai ales la bani, își permiteau să încerce mai multe și chestia asta a fost extrem de traumatizantă pentru mine”, a mai spus ea, la Kanal D2.