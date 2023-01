Bia Khalifa, dragoste mare cu iubitul ei! Blondina are planuri serioase cu el, inclusiv să aibă un copil: "Nunta noastră o să o facem în Amsterdam"

In articol:

Bia Khalifa a devenit cunoscută datorită relației pe care a avut-o cu Dani Mocanu, a carierei în industria muzicală trap pe care o are, dar și modului în care aceasta face bani.

Cine este iubitul Biei Khalifa?

Pe numele ei real, Bianca Niculai nu ezită să-și încânte urmăritorii de pe social media cu cele mai explicite și controversate poze, în care îi poți vedea în detaliu corpul tras ca prin inel, dar și tatuajele pe care acestea le poartă cu mândrie.

Bia Khalifa a venit în platoul emisiunii Detectorul de minciuni și a dat drumul la secrete. A spus pe șleau cine este iubitul ei, cât sunt de fericiți și în ce stadiu al relației se află. Se pare că bărbatul i-a pus capac blondinei.

"Iubitul meu actual este Erps. Suntem împreună de mult timp. Suntem foarte fericiți. Locuim împreună, singuri.", a declarat Bia Khalifa.

Ce spune familia iubitului ei despre jobul pe care îl are?

Bia îi cunoaște deja pe membrii familiei iubitului ei și se înțeleg foarte bine.

Întrebată dacă familia acestuia are ceva împotriva meseriei ei, vedeta a răspuns fără ocolișuri.

"Nu. O iubesc pe Cici, e cumnata mea. O iubesc din toată inima. Eu nu înțeleg lumea care judecă. Ea, de exemplu, e la medicină. Toată familia mea e la ceva. Unul e la drept...eu sunt singura care face OnlyFans. Oricum, nu contează ceea ce facem, ci să fim cei mai buni. Asta cred eu.", a mai mărturisit Bia Khalifa.

Bia Khalifa vorbește despre nuntă și copil

Nu ați fi crezut, dar e adevărat. Bia vrea să se așeze la casa ei și să fie fată cuminte. Ba chiar ia în considerare și apariția unui bebe. A vorbit despre planurile de viitor cu iubitul ei, unde și-ar dori să facă nunta și cum ar vrea să arate copilul ei. Mai mult de atât, a adăugat și câteva detalii picante despre diminețile petrecute în cuplu.

"Amândoi suntem nebuni. Cred că nunta noastră o să o facem în Amsterdam, o să fie iarbă peste tot și efectiv o să fie toată lumea high. Nu știu cum să îmi imaginez nunta noastră. Dar, bineînțeles că mi-aș dori. Cine nu și-ar dori? Mi-aș dori să am și un copil cu ochi albaștri cum îi are și el. Chiar înainte să vin aici am exersat pentru copil. Eu am nevoie de dimineață de doza mea de fericire. Așa mă trezește el pe mine.", a precizat Bia Khalifa, la Detectorul de minciuni.

