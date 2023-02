Bia Khalifa este decisă să-și facă dreptate, după incidentul din Aeroportul Otopeni! Blondina a explicat tot: „Inadmisibil ce s-a întâmplat atunci”

In articol:

Problemele se țin lanț pentru Bia Khalifa! În urmă cu aproximativ o săptămână, tânăra a fost implicată într-un scandal de proporții în Aeroportul Otopeni, atunci când a fost încătușată de către oamenii legii. Atunci când s-a petrecut totul, blondina se afla alături de partenerul ei, Fulgy, fiind întorși recent dintr-o vacanță la Milano.

De asemenea, după ce mai multe videoclipuri cu tânăra au făcut înconjurul internetului, aceasta fiind surprinsă în aeroport în timpul încătușării, vedeta a postat și câteva imagini cu numeroasele vânătăi cu care s-a ales în urma incidentului, mulți dintre fanii acesteia fiind extrem de curioși să afle cu exactitate ce s-a întâmplat, de fapt.

Astfel, Bia Khalifa a vorbit recent despre incident, explicând cum s-a întâmplat totul, dar precizând și că dorește să-și facă dreptate.

„M-am legitimat în aeroport, am prezentat actele, a fost ok. O polițistă m-a controlat și a fost totul în regulă cu mine, însă colegul ei care era lângă ea a procedat după cu mine cum a procedat…ați văzut și voi. Întreabă-i pe ei de ce s-au comportat așa cu mine atât de urât. Nu i-am înjurat, nu este adevărat, a avut ăla boală pe mine.

Eu mi-am respectat rândul, am respectat totul acolo. Pe data de 22, luna aceasta, îmi iese certificatul medico-legal. O să îi dau în judecată! Sper să nu fie o nedreptate, să nu zică că am încălcat legea, sper să nu inventeze ceva să se scoată ei cumva și să ies eu oaia neagră. Pot să îți spun că ne batem cu două pandemii: prostia cu coronavirusul.

Atunci când s-a întâmplat totul eram cu Fulgy și el a rămas șocat când a văzut că un polițist sare pe mine fără să fac nimic greșit. Este ceva inadmisibil ce s-a întâmplat atunci acolo”, a declarat Bia Khalifa pentru Click!.

Bia Khalifa, acuzații grave la adresa agenților care au reținut-o în aeroport

La scurt timp după imaginile cu Bia Khalifa din aeroport, care au devenit virale, tânăra a venit cu o serie de explicații pentru fanii ei din mediul online, pentru a lămuri întreaga situație, aducând în același timp acuzații grave la adresa agenților care au reținut-o.

„Sunt umflată, dacă vedeți (n.r. partea dreaptă a feței). Treaba stă în felul următor. Am fost în Milano, în vacanță, și când m-am întors la Pașapoarte, eu mă grăbeam. (…) Mi-am respectat rândul la Pașapoarte, Fulgy era în spate. Mai erau fix 2 oameni în spatele meu și l-am chemat pe Fulgy să stea cu mine, să putem să plecăm, eu trebuia să ajung la Brașov. (…) L-au trimis pe Fulgy la alt rând și au spus că toți se grăbesc. Nimeni din rând nu a comentat sau ceva. L-au trimis la alt rând și erau 2 polițiști, o fată și un băiat, cred că erau la început, habar n-am, și spuneau „Bia Khalifa, Bia Khalifa”. Vorbeau acolo de mine. Am trecut de Pașapoarte și după ce mi-am luat pașaportul, totul a fost ok, îi zic ăluia, că se tot uita la mine, «acum ești fericit?». Și știți că este coridorul acela de un metru unde ieși de la Pașapoarte și, după aceea, pleci către valize. Acolo, a ieșit omul ăsta și a sărit pe mine și m-a bătut. Mi-a rupt și o unghie. Omul a sărit pe mine, m-a bătut. Eram șocată. M-a jignit și m-a încătușat. Fulgy încă era la rând. Polițistul m-a bătut între timp și Fulgy a reușit să prindă doar partea în care mă aruncau pe jos, mă ridicam, eu ziceam doar «au», pentru că mi-au strâns cătușele mai tare. Și nu mă trăgeau în sus, de umeri, mă trăgeau de mâini. (…) M-au târât într-o cameră, m-au tras și acolo m-au pipăit, m-au bătut, m-au aruncat pe o canapea, am cerut apă și nu mi-au dat. (…) Mi-au rupt-o de două ori (n.r. brățara de la mână). Plângeam, mi s-a lipit părul de față și mă gâdila lacrima pe față și nu puteam de cătușe să-mi dau părul de pe față. Mi s-a lipit părul de plâns și ăștia râdeau. Nu am fost agresivă deloc. Tot ce spuneam eu era că mă doare, că m-au strâns, m-au bătut, un obsedat sexual s-a apucat să mă atingă. M-a aruncat pe o canapea și am dat cu capul super tare, câtea secunde nu am mai văzut absolut nimic, după care s-au apucat să dea în mine. (…) Nu e normal ce se întâmplă. M-au torturat, nu erau camere de filmat. Deci nu am făcut nimic, nu m-am agitat. Nu m-au prins cu nimic. Faza a fost după ce mi-au dat pașaportul. Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate, am fost atinsă și n-am reușit să iau legătura cu nimeni. (…) Fulgy a sunat poliția, (…) iar dacă el nu suna, eu eram încă acolo. (…) Ei au fumat și au scrumat pe mine”, a mărturisit Bia, pe internet.