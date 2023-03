Bia Khalifa îl dă de gol pe Fulgy, la puțin timp de la marea despărțire. Blondina, val de cuvinte dure la adresa fostului iubit: „Dacă el nu are bani, dacă nu își permite”

In articol:

Bia Khalifa și Fulgy s-au iubit cu pasiune, însă doar pentru o scurtă perioadă. Blondina și fiul Clejanilor au ales să o ia pe drumuri separate la scurt timp de la ziua de naștere a vedetei.

Chiar dacă cei doi au anunțat public că nu mai vor să păstreze legătura, iată că un scandal de amploare s-a născut în urma separării pe care aceștia au ales să o facă.

Vedeta a făcut declarații halucinante cu privire la fostul ei iubit. [Sursa foto: Instagram]

Bia Khalifa, dezvăluiri fără precedent despre dinamica relației lor

Pe rețelele de socializare s-au afișat doar de câteva ori împreună iar, din postările acestora, se vedea cum Fulgy o copleșea pe fosta sa iubită cu cadouri care mai de care mai impresionante.

Iată însă că, potrivit blondinei, ea era cea care a pus la propriu portofelul pe masă atunci când aceștia au plecat în vacanță, în Italia.

Mai mult decât atât, Bia ar fi achitat inclusiv o amendă pe care Fulgy a primit-o în perioada în care aceștia formau un cuplu.

„Eu am plătit absolut tot. Nu asta m-a deranjat, ci ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu mă așteptăm să fie o despărțire în afară camerelor de filmat. Am plătit și cina. Dacă el nu are bani, dacă nu își permite, am zis să plătesc eu. Da, el a lăsat chestiile lui pe noptieră și eu nu am văzut. În timp ce el dormea și eu făceam curat, am omis un detaliu care mi-a costat o amendă de 500 de euro. Ce mă deranjează este faptul că eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere ca eu să nu am probleme cu el pe viitor. Această înțelegere s-a rupt. Am primit un mail cum că mi s-au retras bani din cont. Le-am spus părinților lui și nu am primit niciun răspuns.”, a dezvăluit Bia Khalifa, pentru un post de televiziune.

Bia Khalifa [Sursa foto: Instagram]

