Bia Khalifa, încătușată pe aeroportul Otopeni. Cum a încercat Fulgy să își salveze iubita? Totul a fost filmat: ,,Am 4 vânătăi pe corp”

Încă de când s-a aflat că au o relație, Bia Khalifa și Fulgy sunt cel mai discutat cuplu din presa românească. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să fie împreună și să se înțeleagă atât de bine.

În urmă cu câteva ore, cei doi s-au întors de la Milano, însă pe aeroportul din Otopeni aceștia au avut parte de un eveniment neplăcut.

Bia Khalifa, încătușată în aeroportul Henri Coandă

Întoarcerea din Milano se pare că nu le-a prins bine Biei Khalifa și lui Fulgy. Abia ajunși pe aeroportul Henri Coandă cei doi au avut parte de o surpriză neplăcută. Iubita fiului Clejanilor a fost încătușată de către autorități chiar în fața oamenilor. Se pare că ajunși în zona de Control a Pașapoartelor, blondina a avut un comportament nu tocmai adecvat, a fost reținută și i s-a întocmit un proces verbal.

Potrivit Cancan, aceasta a stat timp de două ore cu catușele și a primit o amendă în valoare de 4000 de lei. În timp ce Bia era reținută, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a sunat la poliție pentru a-și salva iubita, dar a primit și el o amendă. La ceva timp după ce a postat pe rețelele de socializare videoclipul în care partenera sa era agresată, Fulgy a mai urcat un filmuleț în care spune că totul este bine, că va rezolva el absolut totul și

că iubita sa este acum alături de el.

„Bia nu era agitată, veneam de la Milano și eu nu stau să vă dau vouă explicații. O rezolv eu! Stați liniștiți, vă pup. Bia e bine, e cu mine, asta e, se mai întâmplă și la case mai mari. E ok”, a mărturisit artistul.

Bia Khalifa, nevoită să facă un proces verbal

În urma acestui incident, Bia Khalifa a făcut o plângere către Inspectoratul Central al Poliției de Frontieră în care spune că a fost agresată atât verbal, cât și psihic. Vedeta susține că a fost pipăită, privată de telefonul mobil și că are pe corp patru vânătăi, dar și încheieturile însângerate și umflate.

„Către Inspectoratul Central la Poliția de Frontieră. În aeroportul Henri Coandă, Otopeni, am fost agresată, abuzată psihic și fizic și bătută fără ca eu să mă opun de niciun fel. Am fost bătută, bruscată și mi-au fost strânse cătușele și mai tare, apoi am fost trasă de mâini și dusă într-o cameră, unde am fost pipăită, aruncată agresiv pe jos, mi-au rupt lănțișorul de aur de la mână. Am fost privată de telefon, am cerut un pahar de apă și mi s-a spus că o să beau când o fi. Apoi, după ce m-au abuzat fizic, au pornit filmările și au început să se poarte frumos. Am 4 vânătăi pe corp (3 pe față și una pe braț) și încheieturile sunt în sânge și umflate”, a scris Bia Khalifa.