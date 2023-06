Bia Khalifa, răsfățată de iubit cu un cadou de sute de mii de euro: ”Deține unul dintre cele mai mari magazine de lux”. Ce gest vrea vedeta acum să facă pentru Luca, drept răsplată?

In articol:

De mai bine de o lună a ieșit soarele și pe strada Biei Khalifa, după ce a bifat mai multe relații amoroase nereușite.

Vedeta de pe OnlyFans a întâlnit, în mod întâmplător, la insistențele unor prieteni, bărbatul ideal. Este frumos, spune ea, atent și, cel mai important, mai subliniază blonda, are bani.

Bia Khalifa, răsfățată de iubit cu un cadou de sute de mii de euro [Sursa foto: Instagram ]

Bia Khalifa, mai bogată cu 200.000 de mii de euro

Și dacă tot are bani, italianul, căci Luca face naveta între România și Italia pentru a putea fi alături de Bia Khalifa, i-a oferit acum acesteia un cadou de zile mari.

Afaceristul se pare că este îndrăgostit lulea de focoasa româncă, astfel că ultima vizită pe meleaguri românești s-a lăsat cu un cadou de sute de mii de euro.

Luca nu s-a uitat la bani și uite așa Bia se laudă în mediul online cu un ceas și două brățări care valorează în total 200.000 de mii de euro.

”Bia Khalifa are nevoie de bodyguard, după ce iubitul milionar i-a pus "2 apartamente", la mâna. Bărbatul i-a dăruit vedetei un ceas Audemars Piguet Royal Oak Lady, valoarea acestuia fiind de aproximativ 80.000 euro, cumpărat second hand. Bijuteria este făcută din aur roz, are diamante, iar sticla este din safir. Acesta nu este singurul cadou pe care italianul i l-a făcut divei. Bărbatul i-a mai dăruit două brățări bătute în diamante, de la celebra firmă Cartier. Valoarea acestora fiind de aproximativ 67.000 euro, respectiv 30.000 euro”, notează Spynews.

După ce și-a etalat bijuteriile prin localurile de lux din Capitală, fosta concurentă a show-ului de umor a făcut și primele declarații despre averea pe care o poartă acum pe mână.

Blonda spune că Luca deține un magazin de lux în Italia, de aici și averea sa, dar și darurile pe care i le oferă.

Daruri despre care vedeta spune că nu avea habar, dar pe care le-a primit cu inima deschisă, după ce iubitul i-a mărturisit că vrea să investească în ea și să o facă cât mai fericită.

Iar drept răsplată, blondina ia în considerare, dacă lucrurile evoluează la fel de bine, să se mute în Italia, alături de el și pentru el.

"A venit el în România să mă vadă pentru că eu nu am putut merge la Roma, am fost la audieri la poliția de frontieră, pentru incidentul din aeroport. Nu știam că vine, mi-a făcut surpriză, eram cu sora mea la masă. Atunci când mi-a dăruit cadoul mi-a spus: îmi place să îi dau valoare femeii de lângă mine! Iubitul meu deține unul dintre cele mai mari magazine de ceasuri de lux din Italia, pe lângă alte afaceri", a declarat Bia Khalifa pentru aceeași sursă.