Bia TRS, adolescenta faimoasă de pe TikTok, a povestit ce s-a întâmplat în ziua în care i-a dezvăluit mamei ei ce orientare sexuală are. S-a întâmplat când avea 14 ani

Bia TRS este una dintre cele mai urmărite influencerițe din mediul online. Cea mai mare activitate o desfășoară pe pagina sa de Tik Tok, acolo unde a reușit să strângă o comunitate impresionantă.

Bia TRS și-a asumat orientarea sexuală

Tânăra este cunoscută pentru povestioarele din viața sa, videoclipuri care îi amuză pe urmăritori. Bia este o persoană foarte sinceră și își asumă tot ce spune pe internet, fapt ce încurajează foarte mulți tineri din ziua de azi. Influencerița a recunoscut orientarea sa sexuală, ba chiar povestește întâmplări de la întâlnirile cu iubitele ei.

Bia TRS este o influenceriță foarte urmărită în mediul online. Mare majoritate din timp și-o petrece pe Tik Tok, acolo unde are o comunitate impresionantă. Tânăra este conștientă că mulți dintre cei care o urmăresc sunt și copii și are grijă să nu dea un exemplu rău. Cu toate acestea, Bia este foarte sinceră și și-a asumat orientarea sexuală pe internet. Aceasta încearcă să le inducă adolescenților ideea de sinceritate și acceptare, caracteristici din ce în ce mai puțin prezente la tinerii din ziua de astăzi.

„ Eu așa am fost dintotdeauna, mereu am fost mai băiețoasă, mă atrăgeau jucăriile de băieți, doar că la 14 ani... eram în vara dintre clasa a 9-a și clasa a 10-a și a fost momentul în care m-am acceptat așa cum sunt. Am această orientare sexuală, îmi plac fetele, așa vreau să arat, vreau să mă tund, vreau să mă las pe mine să fiu cea care sunt acum.” , a mărturisit Bia, la „În oglindă”.

Bia TRS, și-a confruntat mama și i-a mărturisit că nu e ca celelalte fete

La vâsrta de 14 ani, Bia a acceptat faptul că nu este ca celelalte fete. Tânăra și-a asumat orientarea sa sexuală, însă mama ei tot insista să o transforme, să fie mai feminină. A fost o perioadă în care Bia se îmbrăca așa încât să o mulțumească pe mama sa, însă nu era fericită. Se schimba ori de câte ori avea ocazia, fără ca femeia să o vadă.

„ Mama tot îmi spunea, toată clasa a 9-a, că toate celelalte fete de la mine din clasă au unghiile făcute, sunt aranjate și că e momentul și pentru mine să devin așa de feminină. Ceva ce mama nici până în ziua de azi nu cred că știe este că eu, când mă trezeam să mă duc la liceu, eu mă îmbrăcam de ochii ei. Aveam niște ciocate cu piele întoarsă, pantaloni de piele și un tricou de paiete, iar în ghiozdan îmi puneam tenișii mei de băiat cu o pereche de pantaloni și un anumit tricou, plecam așa de acasă, mergeam cu autobuzul până la metrou și la Unirii, în interior, mă duceam în baie și mă schimbam. De multe ori uitam să mă schimb la loc și aveam mereu stresul ăsta. În vara aia, ea nu știa că eu fac chestia asta, iar în vara aia, într-o anumită zi, ea mi-a zis că nu mai stă așa și să facem o schimbare și până la urmă am zis să găsim o cale de mijloc și i-am spus că îi acord o zi din vara aia să mă facă cum vrea ea, dar condiția este ca atunci când ajung acasă și nu-mi place să mă lase în pace.”, a povestit tânăra.

În cele din urmă, a acceptat să facă marea schimbare, la rugămintea mamei. Cele două au fost o zi întreagă la mall, la coafor, însă în clipa în care au ajuns acasă, iar Bia s-a uitat în oglindă, nu i-a plăcut ceea ce vede și a crezut că e momentul să îi spună mamei sale cum este de fapt. Femeia care i-a dat viață nu a reacționat după cum se aștepta tânăra.

Citește și: Bia TRS, adolescenta devenită celebră pe TikTok, a avut o copilărie grea. Nu a conștientizat cine este mama ei, în primii ani de viață: "Practic, a venit acolo ca să mă nască și ca eu să rămân la bunici"

Mama și-a dat interesul, m-a dus la mall, m-a dus la pensat, m-a dus la tuns, m-a vopsit, eram blondă pui, tunsă bob în colț. Toate astea la niște saloane din mall super scumpe, mi-a cumpărat haine. Am ajuns acasă, m-am uitat în oglindă, mi s-a făcut rău, am simțit că nu se poate și nu mă simțeam bine. M-am așezat pe canapea și am început să plâng. Mama s-a așezat lângă mine și ăla a fost cel mai călduros moment pe care l-am avut cu mama. A durat cinci secunde, mi-a zis: <<Ce e copilul meu, de ce plângi?>> Moment în care eu, copil la 14 ani, am simțit-o caldă și am spus că e momentul și ăsta a fost coming out-ul meu la mama și i-am zis: <<Mama, eu nu sunt așa>>. A fost oribil, a reacționat într-un mare hal.”, a mai spus Bia.