Deși se comportă ca un cuplu în continuare, Bianca și Livian au început să-și dea cărțile pe față. Livian s-a supărat pe Bianca pentru că simte din partea ei foarte multă indiferență legată de problemele lui.

Livian susține că a fost foarte supărat, iar Bianca nici nu l-a băgat în seamă.

a răspuns Bianca.

„De exemplu, în ultimele zile n-ai simțit că am ceva”, a continuat Livian.

După care, bruneta i-a spus, cu lacrimi în ochi: „Dar tu mă simți pe mine că am ceva de două săptămâni?”

„Da, păi nu am vorbit? Eu nu mă exteriorizez, știi bine, dar mi-aș dori să mă întrebi și pe mine, măcar o dată pe an ce am. M-ai văzut că eram supărat și te-ai dus să-și faci părul, aveai încăpățânări vizavi de mine. N-aș pune preț pe ele, dar se adună. Capac mi-a pus atitudinea ta”, a mărturisit Livian.

Bianca a părăsit emisiunea Puterea Dragostei în lacrimi

Bruneta susține că Livian exagerează foarte mult. La un moment dat, Bianca nu a mai putut să-l asculte pe fostul ei iubit, dar nici pe ceilalși concurenți și a părăsit platoul emisiunii în lacrimi.

, a declarat Bianca, în lacrimi. (