In articol:

Telenovela dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi cunoaște o nouă serie. Bianca a fost bătută crunt de soțul ei, iar detaliile sunt groaznice.

Au trecut doar două luni de la cererea ordinului de protecție pe care Bianca Drăgușanu l-a solicitat împotriva lui Alex Bodi. Iar acel moment încă le bântuie relația, mai ales că au ieșit la iveală amănunte incredibile. Vedeta a încercat să țină secret un episod extrem de violent, notează cancan. Informațiile vin să confirme exclusivitatea oferită de site-ul Kfetele.ro

Bianca Drăgușanu nu a mai suportat tratamentul la care era supusă și a mers să ceară ajutorul autorităților, unde a povestit totul despre momentele de coșmar pe care le-a trăit. Chiar dacă acțiunea nu a mai avut finalitate pentru că vedeta TV a renunțat, ulterior, la acțiunea din instanță, vedeta a făcut mărturisiri șocante în fața magistraților.

Bianca Drăgușanu s-a plâns că a fost agresată și bătută în public

Bianca Drăgușanu a povestit cu lux de amănunte chinul prin care a trecut în relația cu Alex Bodi. Bianca a relatat, cu lux de amănunte, unul dintre momentele violente de care a avut parte. Potrivit documentelor, vedeta ar fi fost agresată de Alex Bodi pe trotuarul din fața unei cafenele celebre din Voluntari. Și nu a fost un eveniment izolat de-a lungul relației.

Citește cu MARE ATENȚIE

O cantareata din Romania a avut socul vietii! A gasit lista pe care sotul ei a scris numele tuturor femeilor cu care a inselat-o

Bomba uriașă din cazul Caracal. Dezvăluirile stârnesc o revoltă uriașă

Scandal uriaș în familia lui Leo de la Strehaia! Acuzațiile sunt halucinante

Acuzații grave la adresa lui Gigi Becali. Afeceristul ar ascunde la Dubai un miliardar fugar

”M-a tras de păr de mai multe ori, m-a bruscat și m-a strâns cu putere în brațe”, ar fi declarat Bianca Drăgușanu în fața autorităților.

Violența și neînțelegerile au ajuns până în punctul în care Bianca Drăgușanu a avut parte, chiar de ziua ei, de un moment extrem de tensionat. Mama vedetei a sunat la 112 și a anunțat că ginerele ei o agresează într-un parc din Capitală. În urmă cu câteva luni, Mama vedetei, Madi Dragoş, a sunat la 112 și a anunțat că Alex Bodi o agresează. Totul ar fi început după o discuție mai aprinsă între cei doi. Musculosul s-ar fi enervat după reproșurile pe care le-ar fi primit din partea soacrei și ar fi avut un acces de furie. Potrivit martorilor, bărbatul a înjurat-o și ar fi sărit să o lovească pe mama Biancăi.

Bianca, lovită în parcarea unui club de fite

Momentele tensionate dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi par să fie la ordinea zilei. În toamna anului trecut, vedeta a fost agresată de musculosul afacerist în parcarea unui club din zona de nord a Capitalei. Cu puțin înainte de miezul nopții, între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, care se afla la o petrecere în renumita locație, au apărut anumite neînțelegeri, iar cearta dintre cei doi a degenerat rapid. Între Bianca și Alex a izbucnit un mega-scandal, care a fost presărat cu momente de agresiune.

Conform surselor noastre, după ce a bruscat-o pe blondină, musculosul a scos-o cu forța din restaurant pe Bianca. În drumul lor spre parcare, Alex Bodi a strâns-o de gât și a lovit-o de trei ori pe soția sa.

”Pleacă acasă! Vin și eu să-mi iau hainele!”, a urlat Alex Bodi către soția sa.

Bianca Drăgușanu a părăsit, în mare grabă, luxoasa locație de pe malul lacului Herăstrău. După ce și-a bruscat și agresat soția, Alex Bodi, care părea extrem de nervos și agitat, s-a întors în restaurant acolo unde a continuat petrecerea alături de prietenii săi.

Bianca și Bodi nu au rezitat împreună. Izolarea a fost un chin

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au ieșit din izolare, dar și din relație. Din câte se pare, cei doi n-au trecut ”testul pandemiei” și, în urmă cu câteva zile, și-au spus din nou ”Adio”. Din câte susțin apropiați ai celor doi, de data aceasta se pare că ”divorțul” ar fi definitiv.

După ce ar fi fost protagoniștii unor momente tensionate, în care și-ar fi reproșat mai multe lucruri, cei doi ar fi decis să meargă pe drumuri separate.

Conform apropiaților celor doi, imediat după ce au pus punct relației, Alex Bodi a părăsit Capitala și a mers la Mediaș, iar sexoasa blondină s-a văzut nevoită să părăsească vila impunătoare din Pipera, acolo unde au locuit împreună în ultima perioadă.

”Nu s-au înțeles deloc în izolare și și-ar fi dat seama că nu sunt compatibili. După ce au decis să o «rupă», Alex a plecat la Mediaș, iar, luni, Bianca s-a întors în apartamentul ei din București, pentru că nu cred că mai are ce să caute în vila din Pipera. De data asta, par să fie extrem de hotărâți cu despărțirea. Și-au scos toate pozele de pe Instagram și nici nu se mai urmăresc. Cred că e semn clar că «divorțul» e definitiv”, a declarat un apropiat al celor doi.

Ce spunea Bodi despre relația cu Bianca

La prima despărțire cu ecou în toată presa de scandal, Alex Bodi a oferit detalii despre relația cu Bianca.

"Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun. Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în ţară, ea îşi neglijează job-ul. Noi ne-am promis unul celuilalt ca la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifică greşelile mele şi a stabilit că nu merităm niciunul stres şi nervi", a spus Alex Bodi.

Bianca Drăgușanu a fost agresată de Alex Bodi după divorț, însă de-a lungul perioadei în care ea și afaceristul au format un cuplu au circulat nenumărate informații și zvonuri despre tratamentul aplicat de bărbat soției lui. Vedeta ar fi fost ”atinsă” de partenerul de viață de mai multe ori, iar la un moment dat a ajuns chiar și la Urgențe la Spitalul Floreasca în urma unor lovituri de pe urma cărora s-a ales cu o coastă fisurată, spun apropiații. Ba mai mult, în momentul în care Bianca a depus actele de divorț, presa a publicat că Bodi și-ar fi pierdut iarăși cumpătul, iar semnele de pe mână, fotografiate de Drăgușanu și puse pe internet, ar fi de când soțul ei i-ar fi înfipt o furculiță, scos din sărite că se desparte oficial de el.