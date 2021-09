Bianca Brad a dezvăluit cum a descoperit că are cancer la sân, în stadiul trei. Vedeta a ținut ascuns diagnosticul de întreaga familie: "Într-o noapte m-am trezit cu o durere cruntă"

In articol:

Bianca Brad este cunoscută ca fiind una dintre cele mai frumoase femei și actrițe din România. Chiar dacă pe partea profesională s-a bucurat mereu de succes, pe plan personal vedeta a fost nevoită să treacă prin multe cumpene, care au întărit-o și au făcut-o să devină extrem de puternică.

Recent, în cadrul unei emisiuni tv, actrița a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiul 3 cu șase ani în urmă, însă a preferat să țină totul secret, chiar și față de propria familie.

Bianca Brad, dezvăluiri dureroase despre perioada în care a fost nevoită să se lupte cu cancerul

Bianca Brad a povestit că a trecut prin clipe de groază în urmă cu șase ani, când, dintr-o întâmplare, a aflat că are cancer la sân, în stadiul trei. Actrița a aflat că suferă de boala cruntă într-o seară, când nu a mai putut rezista durerilor și s-a apucat să caute informații pe internet, cu privire la simptome.

Astfel, îngrijorată de starea ei de sănătate, vedeta a mărturisit că a mers să facă un control la o clinică, iar acolo a primit și tragica veste, care a înmărmurit-o: "Eu n-am fost la controalele anuale. Într-o noapte m-am trezit cu o durere cruntă în sân, îmi venea să bag mâna și să scot tot ce e acolo. Am căutat pe net, era miezul nopții și nu aveam cu ce să vorbesc. Pe net scria că nu este dureros, că durerile apar în stadiul terminal. Nu înțelegeam de ce, sânul arăta bine. Aveam doar un semn pe care l-am remarcat mai târziu, o retracție. Am început să caut, am fost la o clinică și deja de la ecografie am văzut că ceva nu e bine. Mi-a zis să merg să fac mamografie. Când a văzut rezultatul mi-a zis că am o "problemuță", nu era chiar o problemuță, pentru că eram în stadiu 3." , a declarat Bianca Brad, în cadrul unei emisiuni tv.

Bianca Brad a ascuns familiei faptul că are cancer

Bianca Brad a fost devastată când a primit diagnosticul pus de medici, însă nu a dorit ca familia ei să se îngrijoreze, așa că a ales să le ascundă celor apropiați faptul că se luptă cu cancerul la sân.

Mai mult, actrița a dezvăluit că abia acum și-a făcut curaj să le povestească mamei și fiului ei despre clipele dureroase prin care a trecut de una singură, chiar dacă cea care i-a dat viață a avut o premoniție despre tot ce s-a întâmplat: "Eu nu i-am spus mamei, ea nu a știut pentru că am vrut să o protejez. Mamei i-am spus luni, înainte de eveniment. Aveam niște emoții. Băiatului i-am spus în primăvară, înainte de operație. Urma să mă vadă la pat, cu fire, am vrut să-l pregătesc. Pentru mama a fost mai bine, chiar mi-a zis că a fost mai bine că nu i-am zis.

Am intuit bine. Am vrut să o protejez, la fel și pe Luca. Dar pentru mine a fost extrem de greu, este extrem de greu să nu poți să vorbești, mai ales când ai momente grele și nu poți să vorbești. Mama are premoniții. M-a sunat într-o zi mi-a zis că a visat că aveam ceva mare și negru la sânul drept, exact așa cum aveam. Eu am încercat să nu-i dau nimic de înțeles, i-am zis că n-am nimic și am întrebat-o eu cum eram în vis. Mi-a zis că eu eram bine, luminoasă, îmbrăcată în alb, că i-am zis să stea liniștită că sunt bine. Luni, când i-am dat vestea eram îmbrăcată în alb, inconștient, practic visul mamei s-a împlinit.", a mai adăugat Bianca Brad, în cadrul aceleiași emisiuni.