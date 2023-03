Bianca Brad a recunoscut care este cel mai mare regret al ei! Viața a supus-o la încercări greu de imaginat, dar asta nu a schimbat-o

In articol:

Bianca Brad este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Actrița a câștigat Miss România în anul 1990, însă în ultimii ani s-a retras din lumina reflectoarelor și a început să facă ceea ce o pasiona mai mult, și anume instructor de pilates.

După ce a descoperit cât de mult o ajută, atât fizic cât și mental, ea a dorit să ajute și alte femei. Cu toate acestea, nu cu mult timp în urmă, vedeta a descoperit o nouă meserie, astfel a muncit și a studiat foarte mult pentru ca acum să practice noua profesie care este la mare căutare.

Viața nu a fost deloc blândă cu Bianca Brad. Deși a avut parte de un succes răsunător, problemele au apărut exact când se aștepta mai puțin. Vedeta a pierdut o sarcină în urmă cu mai mulți ani, însă a încercat să depășească depresia și s-a dedicat fundației pe care a deschis-o în numele fetiței sale nenăscute.

În urmă cu 8 ani, fosta Miss România a mai primit o lovitură de la viață, întrucât a fost diagnosticată cu cancer. Cu toate acestea, vedeta a luptat și a reușit să învingă boala și susține că toate momentele dificile prin care a trecut au învățat-o să își urmeze visul într-un mod diferit.

Bianca Brad a avut întotdeauna o înclinație spre a ajuta oamenii

Astfel, Bianca Brad a renăscut și și-a transformat pasiunea într-o meserie.

În urmă cu 8 ani, Bianca Brad a dus o luptă grea cu cancerul, însă a ieșit învingătoare. Atât boala, cât și pierderea fiicei au făcut-o să fie mult mai puternică și determinată să trăiască viața la intensitate maximă.

Fosta Miss România a avut încă de mică o înclinație spre oameni, dorind mereu să îi ajute. După ce viața i-a dat mai multe lecții, vedeta și-a dat seama că menirea sa este să ajute cât mai multe persoane.

„ De mică am avut o înclinație de a observa oamenii, eu pur și simplu iubesc oamenii și am înclinația aceasta de a merge înspre ei, de a-i ajuta, îndruma. Am făcut asta întotdeauna, mai ales, după ce mi-am pierdut fiica și am înființat ONG-ul, practic, am făcut asta, doar că nu se numea consiliere și nu făcusem niciun curs", a dezvăluit Bianca Brad, pentru Antena Stars.

Citește și: Bianca Brad s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum fosta Miss România, după ce în urmă cu opt ani a fost diagnosticată cu cancer: „E de multă vreme în mintea mea să fac asta”

Citește și: Bianca Brad, despre cel mai greu moment din viața ei. Ce a simțit când și-a strâns în brațe fetița decedată la naștere: "Unica ocazie să îmi iau la revedere"

Bianca Brad a muncit din greu, a învățat și a citit mult, astfel că, într-un final, a reușit să obțină acreditare. Vedeta a urmat cursuri specializate în consiliere pentru a deveni un psiholog bun, dar și pentru a-și îndeplini cea mai mare dorință a sa: aceea de a ajuta cât mai mulți oameni.

"Am făcut totul intuitiv și desigur am citit foarte mult, dar este vorba despre experiența de viață și foarte multe persoane mi-au cerut sfaturi de-a lungul timpului, cu pierderea copilului și cu boala, încât am fost sfătuită să fac așa ceva. Practic, ghidez, îndrumarea, dar acum sunt acreditată, recunoscută, adică ce fac are și o formă legală, oficială. Un consilier îndrumă, ajută pe cineva ori face ordine în viață. Desigur, ajută și anumite obiective în psihologie, mai ales, dacă sunt susținute de o experiență de viață și atunci poți să ajuți”, a mai precizat actrița.

Bianca Brad, despre cel mai mare regret al său

Bianca Brad și-a dorit încă de mică să devină psiholog, însă după terminarea liceului, Facultatea de Psihologie nu era înființată încă. Cu toate acestea, după ani de muncă, dedicare și încercări, fosta Miss România a reușit să își vadă visul devenit realitate.

„Eu vreau să cred că am și una și alta, doar că nu am făcut facultatea de psihologie, pentru că atunci când am terminat liceul nu exista Facultate de Psihologie, dar este unul dintre regretele mele”, a mărturisit Bianca Brad.

Bianca Brad [Sursa foto: Instagram]