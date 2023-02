Bianca Brad s-a reprofilat. Cu ce se ocupă acum fosta Miss România, după ce în urmă cu opt ani a fost diagnosticată cu cancer: „E de multă vreme în mintea mea să fac asta”

In articol:

Bianca Brad și-a găsit o nouă meserie. Vedeta a muncit și studiat foarte mult pentru ca acum să practice o nouă profesie care este la foarte mare căutare. La opt ani de când a fost diagnosticată cu cancer la sân, actrița a renăscut, iar acum și-a găsit puterea de a merge mai departe.

Cu ce se ocupă acum Bianca Brad

Bianca Brad și-a urmat inima, iar acum poate să profeseze într-un domeniu în care comunicarea cu oamenii este esențială. Vedeta a făcut o schimbare importantă în viața ei, încheind cu brio cursul de consilier de dezvoltare personală. De-a lungul timpului, aceasta s-a îndoit că meseria pe care și-a ales-o este potrivită pentru ea, însă iubirea față de oameni i-a demonstrat contrariul. Actrița consideră că are destule experiențe în viață pe care le poate împărtășii cu alte persoane, iar ei să învețe ceva din ele.

„Puțin mai devreme am încheiat cu brio, am luat nota 10 la examenul pentru a deveni consilier de dezvoltare personală. E de multă vreme în mintea mea să fac asta, dar îmi puneam tot timpul problema încă un consilier în plus, sunt atâtea persoane care se ocupă cu asta, cu ce aș putea să mai vin eu, dacă știți de sindromul impostorului, eu mă înscriu. Este mare nevoie, cerere, de consilieri de dezvoltare și m-am mai liniștit un pic pentru că fiecare vine cu experiența lui și pot să spun, Slavă Domnului, că am o experiență de viață bogată, care mă ajută să fac acest lucru. Numai cineva care iubește oamenii și care își dorește să facă bine celor din jur, alege să facă așa ceva, iar eu de când mă știu, am iubit și iubesc oamenii. Experiențele trăite și sunt mult mai multe decât cele pe care le-am făcut cunoscute… probabil că nu întâmplător a fost așa, ca să pot ajuta mai departe persoanele care ajung în situații asemănătoare sau ca să nu ajungă în situații asemănătoare”, a spus frumoasa blondină într-un live pe Facebook.

Vedeta a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu opt ani

În urmă cu opt ani, actrița a trecut prin cea mai grea etapă a vieții ei după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Totul a început într-o seară când durerile din zona bustului au fost insuportabile, așa că a hotărât să ia măsuri. Drumul până la vindecare a fost unul extrem de lung, dar acest lucru nu a demoralizat-o deloc pe vedetă, ba din contra, a făcut-o mult mai puternică. Bianca a făcut publică vestea cum că a suferit de această boală în anul 2021, la șase ani după, iar toată lumea a fost în stare de țoc. Nici măcar mama sa nu știa de problemele de sănătate pe care le-a avut.

„Eu n-am fost la controalele anuale. Într-o noapte m-am trezit cu o durere cruntă în sân, îmi venea să bag mâna și să scot tot ce e acolo. A fost greșeala mea că nu m-am dus la niciun control și nici nu mă palpam cu atenție. Și brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzația că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuțite, săgeți, ace, aveam niște dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi și ce aș putea să fac. Și am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înțelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome… Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operație-chimioterapie, radioterapie etc”, a spus aceasta în cadrul unei emisiuni la acea perioadă.