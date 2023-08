Bianca Brad, strigăt de ajutor pe internet! Mama ei se confruntă cu probleme de sănătate: „A fost internată și externată de trei ori”

In articol:

Bianca Brad trece prin clipe grele din cauza stării de sănătate a mamei sale. Fosta Miss România a împărtășit cu fanii ei din mediul online că este în căutarea unui spital, unde mama ei să poată fi internată și tratată așa cum se cuvine, deoarece în ultima lună nu s-a simțit prea bine.

Bianca Brad, îngrijorată de starea de sănătate a mamei sale

Iată mesajul acesteia!

Bianca Brad a făcut un apel la fanii ei de pe rețelele de socializare, cerându-le o recomandare de spitale unde oamenii sunt tratați așa cum se cuvine. Se pare că mama acesteia nu stă atât de bine la capitolul sănătate, și vrea să o interneze într-o unitate medicală, pentru a se pune pe picioare. Fosta Miss România își dorește să găsească un loc unde cea care i-a dat viață să fie respectată și îngrijită cu atenție, așa cum ar trebui să fie în toate spitalele, de altfel. Artista a specificat că se va abține să comenteze despre cei care trag în jos meseria de medic, însă îi apreciază foarte mult pe cei care profesează așa cum trebuie.

„Îmi puteți recomanda, vă rog, un spital, în care vârstnicii internați sunt tratați bine, atât din punct de vedere medical, dar mai ales uman? Unde să nu se simtă umiliți, unde să nu li se fure banii, pamperșii, produsele de igienă personală și/sau să le dispară papucii, unde să nu fie bruscați, ironizați și ignorați pentru că nu merită atenția și efortul cadrelor medicale… fie că sunt brancardieri, infirmiere, asistente sau medici… Caut pentru mama mea, căreia în ultima lună i-a fost foarte rău… încât îi este și nu știm cum să o mai ajutăm, după ce a fost internată și externată de 3 ori, deși îi era, în continuare, rău.

De aceea am decis să fac această postare, în speranța că așa vom descoperi excepția și că mama va primi îngrijirea și respectul de care are nevoie și pe care le merită, după o viață pe care a trăit-o aproape numai în slujba altora. În acest moment, prioritatea ar fi pe partea de gastroenterologie, care are însă strânsă legătură cu cardiologia. Vă mulțumesc anticipat pentru recomandări și vă rog fără comentarii răutăcioase la adresa cadrelor medicale. Nu este cazul în acest moment, deși, sincer, mă abțin cu greu să nu spun chiar eu ce părere am despre cei care întinează această profesie extraordinară. Îi admir și îi prețuiesc din suflet pe cei cărora chiar le pasă de cei care depind de ei, pe care îi tratează cu respect și pentru care fac tot ce le stă în putință ca să le fie bine. Cât despre ceilalți, Dumnezeu să îi ierte, să-i lumineze și să-i întoarcă pe drumul cel bun. Aveți grijă de voi”, este mesajul postat de Bianca Brad.

Fanii din mediul online au reacționat imediat

Fanii Biancăi Brad au reacționat într-un număr destul de mare. Aceștia au ținut să îi recomande mai multe spitale atât din România, cât și din străinătate, unde o poate duce pe mama ei. Internauții au profitat de ocazie și și-au împărtășit și ei experiențele cu sistemul medical de la noi din țară.

Citește și: Bianca Brad a recunoscut care este cel mai mare regret al ei! Viața a supus-o la încercări greu de imaginat, dar asta nu a schimbat-o

„Off, Bianca, draga mea… Din păcate, ceea ce ai descris tu in postare nu prea găsești la noi, în România. Mama mea, în februarie, a murit în spitalul(...), secția gastroenterologie. Am un gust amar, ori de câte ori îmi aduc aminte în ce hal a fost tratată. Lipsa de umanitate a devenit atât de des întâlnită în sistemul medical, încât e strigător la cer!!!! Rar mai găsim câte un cadru medical blând, atent și super profesionist. Și când îl găsim ar trebui să îi facem o statuie. Fiindcă normalul, a devenit anormal în ziua de astăzi. De spital nici nu mai vorbesc… Mă voi ruga pentru mama ta, să fie bine!”

„Draga mea Bianca Brad, nu știu exact dacă te ajută, dar soacra mea este la(...) și este impecabil. Este un centru de recuperare cu asistență medicală iar personalul este minunat, de la portar la infirmiere. Socrul meu a mai câștigat 7 luni (bune) datorită îngrijirii, profesionalismului și empatiei de aici.”

„Din păcate, am ajuns și eu pe mana medicilor...aștept să fiu programat pentru o intervenție chirurgicală...și că mă aștept la orice, aștept și sfaturi....ce și cum ca sa beneficiez de un tratament normal. Dacă am fi fost în Franța, da, aș recomanda(...), dar suntem în România ....Mă rog pentru toți vârstnicii care au nevoie de îngrijiri din partea medicilor, în România. Poate, totuși gândesc altfel decât este adevărat.”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea Biancăi Brad.