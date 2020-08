Bianca Comănici în lacrimi

Bianca Comănici și-a îngrijorat fanii recent, după ce a apărut pe vlog cu fața umflată. Se pare că fosta iubită a lui Livian de la Puterea dragostei are probleme stomatologice pe care a decis să și le rezolve cât mai curând, iar pentru asta a fugit direct în cabinetul medicului, mai ales că tânăra își dorește fațete dentare, după cum a declarat chiar ea în urmă cu câteva săptămâni.

Bianca Comănici a ajuns la spital! Cu fața umflată, fosta iubită a lui Livian a spus tot ce i s-a întâmplat: „Nu pot să vorbesc...”

Bianca le-a povestit fanilor ce se întâmplă cu ea și de ce se prezintă așa în fața lor, pentru a nu-i îngrijora.

„Nu am apucat să mănânc prea mult. Sunt amețită de cap. Am anestezie acum la gură, de aia nici nu prea pot să vorbesc. Partea asta nici nu pot să o ridic, pentru că este amorțită.

Bianca Comănici pe mâna medicilor

Să vă arăt ce mi-am cumpărat eu. Am fost la farmacie, pentru că știți că am fost la dentist. Pentru că am probleme cu gingiile, pentru fațete am nevoie de retușuri, nu mă pricep eu, o să îl lăsăm pe domnul doctor să explice, dumnealui știe cel mai bine.

Mi s-a recomandat să mă dau cu ulei și să folosesc o periuță cât mai soft, sper să fie ok”, a spus Bianca de la Puterea dragostei pe vlogul său.