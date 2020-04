Bianca a dat cărțile pe față: „A fost totul un teatru!”

In articol:

Deși au fost mereu acolo unul pentru celălalt, Bianca și Livian par să se îndepărteze tot mai mult. Nici ceilalți concurenți de la Puterea Dragostei nu înțeleg ce se întâmplă între cei doi.

Chiar dacă s-au despărțit de două luni, Bianca și Livian au rămas acolo unul pentru celălalt și încă se iubesc. În ultima perioadă, între cel mai iubit cuplu de la Puterea Dragostei au apărut conflicte.

Bianca, despre despărțirea de Livian: „Tot ce am făcut a fost să fiu de acord cu tine”

Bianca: „Am vrut să văd o schimbare de la el. De cinci zile îi scriu numai eu, el nu-mi scrie. Dacă era după el, el nu-mi scria deloc. Eu l-am întrebat dacă să ne împăcăm sau să ne separăm și el a fost de acord să ne separăm. M-a durut...”.

Livian: „Tu ai zis ce mă așteptam să zici pentur că ai zis la nervi”

Bianca: „Promit să nu-ți mai scriu. Nu o să-ți mai caut atenția

Livian: „Înseamnă că ăsta a fost numai un teatru”

Bianca: „Da, a fost un teatru!”

Livian: „Ca acum o lună-două când ai zis ceva și ai mințit”

Bianca: „Da, am mințit. Eu mi-am acumulat zilele astea foarte mulți nervi și foarte mult stres. Tu te-ai despărțit de mine. Tot ce am făcut a fost să fiu de acord cu tine. Eu am crezut că o să ne împăcăm...”

Nelson Mondialu l-a luat la întrebări pe Livian despre relația cu Bianca: „Nu vii cu ea acasă? Vă fac o nuntă!”

Nelson Mondialu a avut mai multe păreri controversate despre relația fiului său, Livian, cu Bianca Comănici.

Fanii consideră că ultimele certuri din emisiune indică o despărțire definitivă între cei doi. Tatăl lui Livian, Nelson Mondialu, nu a întârziat să-și sune băiatul și să-l întrebe ce se întâmplă între el și fosta iubită.

Într-un videoclip recent postat pe contul său de Youtube, Nelson Mondialu l-a sunat pe Livian și l-a luat la întrebări.

Nelson: „Nu o aduci acasă ( n. r. Bianca)? Te desparți de femeie! Scrie toată lumea că te-ai despărțit de femeie. Nu o aduci acasă, măi? V-am pregătiti cearșafuri noi”

Livian: „Nu mai merge, ne-am certat”

Nelson: „Am zis că vii acasă. Vă fac și eu o nuntă, că nu ai voie cu mai mult de opt persoane. Am zis că scap și eu. Ești cu ea și vă mai băgam un popă și gata!"