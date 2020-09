In articol:

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici a izbucnit în plâns după o discuție care-l avea ca subiect principal pe Livian. Câștigătoarea primelor două sezoane Puterea Dragostei a povestit cu ochii înlăcrimați cum l-a visat pe fostul ei iubit, în urmă cu puțin timp. După toate evenimentele mai puțin fericite din viața Biancăi de la Puterea Dragostei, frumoasa brunetă nu lasă de înțeles că este tristă, ba din contră. Fosta concurentă își vede de viața și proiectele ei, ținând din ce în ce mai mult legătura cu susținătorii ei.

Declarații emoționante despre Livian de la Puterea Dragostei

După ce Livian de la Puterea Dragostei s-a afișat cu noua iubită, Florentina, Bianca Comănici a încercat să ia lucrurile pas cu pas. Bruneta a lăsat lucrurile în urmă și încearcă să uite de tot ce a fost rău în viața ei. De altfel, susținătorii acesteia îi sunt tot mai aproape, iar Bianca nu ratează nicio ocazie pentru a ține legătura cu ei și a le răspunde la întrebări.

De curând, Bianca Comănici și Mari de la Puterea Dragostei, prietena ei cea mai bună, au fost invitate în platoul WoWbiz, acolo unde au povestit despre planurile lor de viitor, dar și despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Bianca a recunoscut că încearcă să treacă peste tot ce s-a întâmplat, însă a izbucnit în lacrimi atunci când a venit vorba de fostul ei iubit, Livian. Frumoasa brunetă, care a câștigat primele două sezoane Puterea Dragostei, a ales să dea cărțile pe față și să explice că încă are sentimente pentru bărbatul care i-a stat alături un an de zile.

De altfel, tânăra din Tecuci a dezvăluit faptul că l-a visat pe Livian de la Puterea Dragostei, chiar în urmă cu câteva zile. În timp ce povestea visul respectiv, Bianca Comănici a început să plângă.

”Daca ar fi venit in fata mea si mi-ar spune acum ca ma iubeste… eu am visat momentul asta chiar acum cateva zile. Stateam intr-o camera si el a venit la usa cu capul in jos. M-a vazut, a pus capul in pamant rusinat de ce a facut si a venit si s-a pus in bratele mele, pe pieptul meu. Si parca simteam caldura aia, era adevarat tot ce se intampla si ma strangea foarte tare in brate. Si atunci l-am intrebat cum a putut sa faca asa ceva si apoi pe telefon a aparut o poza cu noi doi care nu trebuia publicata si i-am spus „Sa-ti fie rusine! Cum ai putut sa faci asa ceva?!” Si el insista sa stea la pieptul meu. Si m-am trezit si imi venea sa plang. Chiar m-a marcat visul respectiv”, a povestit Bianca Comănici de la Puterea Dragostei.

Totodată, Bianca Comănici s-a arătat dezamăgită de atitudinea fostului iubit, după ce acesta a recunoscut public că el și frumoasa brunet se vedeau la hotel, în timpul emisiunii. Bianca susține că a fost urât din partea lui Livian să spună ca el a fost cel care a plătit întotdeauna cazarea.

„Nu mi-a plăcut că în live el a spus că mergeam la hotel, după ce un an el a spus că noi nu am mers la hotel, deși mergem și se vedea pe chipul meu. Eu am spus că el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul? Nu era cazul să spună”, a spus ea.

Bianca mărturisește că Livian i-a promis că va nu spune nimic despre întâlnirile acestora. Ea recunoaște însă, că s-au văzut astfel în fiecare sfârșit de săptămână. „El a spus că nu o să spună că am mers la hotel (în timpul competiției), deși noi ne vedeam weekend de weekend”, adaugă fosta concurentă.