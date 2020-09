Bianca Comănici, fostă concurentă de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici nu l-a uitat pe Livian și nu ezită să recunoască acest lucru. Chiar dacă fostul concurent de la Puterea Dragostei are în prezent o nouă relație, Bianca susține că îl iubește și vrea ca acesta să fie fericit.

După ce și-a lansat o piesă, Livian a avut mai multe apariții controversate, din care Bianca a înțeles că fostul ei iubit suferă enorm. Acesta este și motivul pentru care a reacționat surprinzător în mediul online.

Bianca Comănici vrea să-l ajute pe Livian

Frumoasa brunetă a postat recent un mesaj pe Instagram, în care își îndeamnă fanii să-l susțină pe Livian. Bianca le transmite bibișorilor să-i asculte noua piesă, ba chiar să lase comentarii pentru Livian.

Bianca Comănici, mesaj pentru Livian

„Privindu-l pe el in ochi, veți vedea ca exista Tristețe in suflet. Sunt trista. E omul pe care l-am iubit în cea mai grea perioada a vieții. Încă îl iubesc, îl vreau fericit. Dacă el este fericit, și eu sunt. Vreau să-l ajutam, pentru că e singurul om pe care l-am avut alături, nu mi-a greșit cu nimic și merită răsplătit tot binele. Vă rog să îi ascultați piesa, să comentați strict despre melodie, indiferent de părere, sunteți dreptăți. Iar legat de mine, sunt foarte bine!”, este mesajul postat de Bianca.

Livian, motivul pentru care s-a apucat de cântat

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a dezvăluit că și-a dorit de mic copil să cânte și să activeze în industria muzicală. Astfel, cu prima ocazie, Livian a lansat prima piesă. Reacțiile negative l-au luat prin surprindere pe fostul iubit al Biancăi Comănici. Cei mai mulți internauți sunt de părere că Livian nu are voce și ar trebui să stea în banca lui.

Fostul concurent a decis să le dea replică tuturor celor care îl judecă și a spus adevăratul motiv pentru care s-a apucat de cântat. Deși mulți au crezut că este vorba de bani la mijloc, Livian i-a asigurat că nici nu se poate pune problema de așa ceva.

„Aici nu e vorba de bani, ci mai mult e vorba de visul meu de când eram mai mic. Mă uitam așa la video-uri și îi vedeam pe Eminem, Beyonce, ei erau în vogă, erau Alex Velea și Connect-R cu melodia aia, dragostea dispare (...) mă vedeam și eu acolo. Când cântam, închideam ochii și vedeam cum cântă lumea după mine, e ceva ce îmi doresc de când sunt mic.

Știu că nu am timbru vocal, că nu pot să mă bag pe orice gen de muzică, manele sau altceva, că nu am vocea necesară. Eu sunt un tip rațional și mă ascult, chiar dacă sunt foarte narcisist și am ideea aia că orice pun pe mine îmi stă bine, cu orice freză îmi stă bine, cu barbă scurtă, lungă, îmi stă bine, la chestia asta cu vocea sunt foarte rațional. Într-adevăr nu am voce, dar pe rap îmi place cum o dau”, a spus Livian.