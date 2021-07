Bianca Comănici nu și-a dat seama și i-a ieșit pe gură declarația care i-a șocat pe toți: „Nu sunt singură!”

In articol:

Bianca Comănici este cu siguranță una dintre cele mai apreciate concurente de la Puterea Dragostei. Frumoasa brunetă a reușit să câștige cele două sezone, însă, din păcate, nu și-a găsit sufletul pereche.

Cu toate acestea, de curând, vedeta a făcut o dezvăluire de-a dreptul șocantă, chiar în timpul emisiunii WOW Zodiac. Ea declarat faptul că nu este o persoană singură la momentul actual!

Bianca Comănici, singură sau într-o relație?

Dacă pe plan profesional, pentru Bianca Comănici totul arată destul de bine, se pare că pe plan sentimental, frumoasa brunetă a decis că, momentan, îi este mai bine singură, așa cum o știau toți fanii.

Citeste si: Bianca Comănici, surpriză emoționantă de ziua ei de naștere! Ce mesaj i-a transmis Andreea Mantea, în direct

Însă, în emisiunea din platoul WOWbiz, a făcut o dezvăluire neașteptată. În timp ce dezbătea subiecte despre zodii cu invitații săi, fără să își dea seama, Bianca a spus că nu este singură la momentul actual.

Bianca Comănici și Cornelia Ionescu[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

După ce a realizat ceea ce a spus, prezentatoarea s-a corectat, declarând că nu este într-o relație, ci că totul a fost o greșeală de exprimare.

"Dar nu sunt singură. Aaaaaa, ba da, sunt singură!", a spus Bianca Comănici , în cadrul emisiunii WOW Zodiac.

Edițiile emisiunii WOW Zodiac sunt difuzate în direct, în fiecare vineri, din platoul WOWbiz și pot fi vizualizate pe canalul de YouTube WOWnews.

Ce mașină și-a cumpărat câștigătoarea celor două sezoane Puterea dragostei?

Bianca Comănici, câștigătoarea celor două sezoane Puterea Dragostei, și-a cumpărat o mașină de lux! În urmă cu doar câteva luni, făcea primele declarații în legătură cu școala de șoferi. Tot atunci, bruneta declara că își dorește un autoturism puternic, rezistent la accidente.

Ei bine, se pare că s-a decis asupra unui model și, astfel, a decis să își achiziționeze mașina mult visată.

A optat pentru una cu o cutie automată, crem la interior, cu senzori de parcare și garanție, unul dintre cele mai importante aspecte la aceasta.

Citeste si: Bianca Comănici trăiește cele mai emoționante momente. De ziua ei de naștere, tatăl acesteia i-a transmis un mesaj plin de iubire: ”Mi-ai făcut ziua mai frumoasă”

mașina cumpărată de Bianca Comănici[Sursa foto: Captură YouTube]

”Este pe gustul meu, nu era chiar ce aveam eu în plan, dar ma bucur ca am gasit-o, ca are principalele dotari, cutie automata, să fie crem pe interior, sa aiba senzori de parcare, sa aiba piele interesanta pe interior si am garantie, foarte important. Ma bucur ca am rezolvat si am scapat de problema. Cu toate ca n-am permis, dar am masina. Stiti cum e vorba aia: n-am casa, dar am BMW. Dar mai bine cumparam casa inainte, dar nu-i problema, e buna si masina”, a spus Bianca Comănici.

Citește continuarea AICI