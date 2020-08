Bianca Comănici, adevărul despre relația cu mama ei

In articol:

Bianca Comănici s-a reîntâlnit cu mama ei după aproape doi ani în care au stat despărțite. Bianca și Livian, marii câștigători ai sezonului 2 Puterea dragostei, își încântă fanii în ultimele zile cu vlog-urile postate pe conturile lor de Youtube. Recent, familia Biancăi a venit în București pentru a o revea pe marea câștigătoare, dar și pe Livian.

Fanii au apreciat apariția mamei Biancăi în vlog-ul său, iar majoritatea susțin că și-au schimbat părerea despre relația brunetei cu familia sa. Pe contul ei de Instagram, Bianca a spus adevărul despre relația cu mama ei.

„Mama este foarte iubita! Toată lumea din comuna o iubește pentru ca ajuta pe toată lumea! Și muncește cât 10 persoane! Ma iubește nespus de mult! Dar pentru voi iubirea înseamnă o îmbrățișare și un pupat! Pentru mine iubirea înseamnă altceva!”, a declarat Bianca Comănici.

Bruneta susține că oamenii au avut o percepție greșită asupra relației cu familia sa din cauza faptului că nu sunt obișnuiți să arate afecțiune.

„Nu am fost un copil alintat. Nu am fost genul care sa ne ținem in brațe sau sa ne pupam. Așa ne este stilul. Amintește-ți când a venit Cristi in emisiune. Pentru noi e ciudat sa ne îmbrățișăm prea mult”, i-a răspuns Bianca Comănici unei fane pe Instagram.

Livian a avut parte de întâlnirea vieții lui. Familia Biancăi a venit la București să o vadă pe câștigătoarea Puterea dragostei și pe iubitul ei, iar spre surprinderea tuturor, în ciuda emoțiilor, întâlnirea dintre Livian și mama Biancăi a fost una extrem de reușită.

Femeia s-a declarat încântată de viitorul ginere, ba chiar a spus la un moment dat că este mai frumos în realitate decât la televizor. Alături de mama Biancăi, a fost și mătușa acesteia și surioara ei.

În lacrimi, Bianca și-a așteptat familia, iar în momentul în care i-a văzut a izbucnit și a îmbrățișat-o strâns pe mama ei minute în șir. Ulterior au urcat în apartament, acolo unde le aștepta nimeni altul decât Livian, cu brațele deschise.

